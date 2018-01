Bürgerfest zum Kreis-Jubiläum Neben dem zehnjährigen Jubiläum des Landkreises werden auch 750 Jahre Görlitzer Land gefeiert. Neben dem Fest am 25. August ist auch ein Buch geplant.

Im Görlitzer Landratsamt soll am 25. August das zehnjährige Landkreisjubiläum und 750 Jahre Görlitzer Land mit einem Bürgerfest gefeiert werden. © Nikolai Schmidt

Landkreis. Der Landkreis Görlitz feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum und gleichzeitig 750 Jahre Görlitzer Land. Am 25. August ist dazu ein Bürgerfest im Landratsamt an der Görlitzer Bahnhofstraße geplant. Außerdem wird ein Buch aufgelegt. Wie genau es heißt, steht noch nicht fest. Der Arbeitstitel lautet „Geschichte und Geschichten aus dem Görlitzer Land“. Landrat Bernd Lange hofft, dass es damit die Identität der Bürger mit Blick auf den Kreis gestärkt wird. Für Grundschulen wird es zudem ein Malbuch mit Motiven aus der Oberlausitz geben. Das Malbuch erscheint in deutscher und polnischer Sprache. (szo)

