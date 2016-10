Bürgerfest für ein buntes Bautzen Auf dem Kornmarkt setzten Bautzener Bürger am Sonnabend ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt.

Die Band „Berlin Boom Orchestra“ – hier im Bild Sänger Filou – trat beim Bürgerfest in Bautzen auf. © Carmen Schumann

Zahlreiche Bautzener haben am Sonnabend ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander gesetzt. Unter dem Motto „Augen auf - Solidarität statt Rassismus und Gewalt“ versammelten sie sich am Nachmittag auf dem Kornmarkt. Die Initiative „Bautzen bleibt bunt“ hatte zu dem Bürgerfest mit Theater, Musik und Redebeiträgen zur Situation in der Stadt eingeladen. So zeigte das Deutsch-Sorbische Volkstheater Auszüge aus dem Shakespeare-Stück „Die Fremden“, in dem ein aufgebrachter Mob von Londoner Bürgern die Flüchtlinge aus Frankreich und Flandern aus der Stadt verjagen will.

In seinen einleitenden Worten zitierte Oberspielleiter Stefan Wolfram aus einem Vorwort, das der Journalist Heribert Prantl zu dem 400 Jahre alten Text verfasst hat: „Pegida hieß zu Shakespeares Zeiten noch nicht Pegida. Aber die Hetzreden gegen Flüchtlinge waren damals so, wie man sie heute von Pegida hört.“ Und auch das Gebrüll der aufgebrachten Bürger im Stück erinnert auffällig an die Gegenwart. So machen sie die Fremden für Not und Krankheit verantwortlich. Erst eine eindringliche Rede kann die Gemüter beschwichtigen. Der Tenor: Stellt euch vor, ihr wärt in der Situation der Anderen.

Reaktion auf rechtsextremen Aufmarsch

Der Vorsitzende der Domowina David Statnik griff diesen Gedanken in seiner Rede auf. Zu viele Menschen hätten offenbar vergessen, was es bedeute, in der Situation des anderen zu sein. Eindringlich warnte Statnik vor den Folgen von Hass und Gewalt. So erinnerte er an die Übergriffe auf jungen Sorben. „In Gesprächen mit den Betroffenen habe ich selbst erlebt, wie tief sich solche Vorkommnisse einbrennen.“

Mit dem Bürgerfest auf dem Kornmarkt reagierten Parteien und Initiativen auf den rechtsextremen Aufmarsch an selber Stelle am Freitagabend. „Es ist gut, dass wir alle heute hier sind. Denn dort, wo wir sind, ist kein Platz für Rassismus“, unterstrich Sven Scheidemantel vom Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ das Anliegen der Veranstaltung. (SZ)

