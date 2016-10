Bürgerfest auf dem Kornmarkt Das Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ will am Sonnabend ein Zeichen gegen Rechts setzen. Oberbürgermeister Alexander Ahrens zeigt sich derweil ratlos.

Ein friedliches Bautzen wünschen sich Jerome (r.) und Tobias. Sie malten vor drei Wochen auf dem Kornmarkt in Bautzen. Unter dem Motto „Macht die Platte bunt“ positionierten sich Erwachsene und Kinder gegen Gewalt und Rassismus in der Stadt. © Uwe Soeder

In Reaktion auf die Ereignisse in den vergangenen Wochen lädt das Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ am Sonnabend zu einem kleinen Bürgerfest auf den Kornmarkt ein. Unter dem Motto „Augen auf! – Solidarität statt Rassismus und Gewalt“ wollen die Mitglieder zeigen, dass in Bautzen eine breite Zivilgesellschaft existiert, die sich gegen rechtsextreme Hetze in der Stadt engagiert. „Wir wollen zeigen, dass der Kornmarkt und die Stadt uns allen gehören und nicht zum Nazi-Kiez werden“, sagt Manja Gruhn vom Bündnis, die damit auch auf eine der Parolen anspielt, die von Rechtsextremen in Bautzen immer wieder propagiert werden und auch am Abend des 14. Septembers während der Ausschreitungen auf den Kornmarkt zu hören war.

Während der Veranstaltung sind verschiedene Angebote für große und kleine Besucher sowie Musik und einige Redebeiträge geplant. Die Reden, so heißt es, werden aus verschiedenen Blickwinkeln die Situation in Bautzen thematisieren.

Zwei Demonstartionen am Freitag

Bereits für diesen Freitagabend haben Rechtsextrimisten und deren Gegner erneut zu Demonstrationen rund um die Platte aufgerufen. Bei den Rechten werden bis zu 300 Teilnehmer erwartet. Dort wollen unter anderem in der Szene bekannte Musiker auftreten. Auf der Gegenseite rechnen wird mit 100 Teilnehmern gerechnet. Beide Lager haben im Vorfeld über Bautzen hinaus für die Demos mobilisiert.

Indes hat Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) beide für Freitag geplante Aufzüge verurteilt. Er könne den „Stellvertreterdemonstrationen“ nichts abgewinnen. Es sei unerträglich, dass Bautzen erneut als „Spielwiese für unsägliche Parolen und Beschimpfungen herhalten soll.“ Im Umgang mit den rechten Aufmärschen brauche Bautzen neue Ansätze, so Alexander Ahrens. Lichterketten und Gegendemonstrationen seien aus seiner Sicht keine brauchbaren Mittel mehr. Zugleich räumte der OB aber auch ein, dass er derzeit noch kein Patentrezept habe. (SZ/sko)

Augen auf! – Solidarität statt Rassismus und Gewalt, Sonnabend, 15 bis 18 Uhr, Kornmarkt Bautzen.

