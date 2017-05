Bürgerfest am Dreiländereck

Hrádek nad Nisou (Grottau). „Auf gemeinsamen Wegen“ heißt es an diesem Sonnabend, ab 14 Uhr, beim Bürgerfest am Dreiländereck. Das Fest findet in Erinnerung an den Beitritt unserer beiden Nachbarländer Polen und Tschechien zur Europäischen Union vor nunmehr 13 Jahren statt.

Nach der Eröffnung durch die drei Bürgermeister des Städteverbunds „Kleines Dreieck – Bogatynia, Hrádek nad Nisou, Zittau“ legen diese traditionell ein Blumengebinde am Gedenkstein auf der polnischen Seite nieder. Danach startet das bunte Volksfest. Während auf der polnischen Seite ab 15 Uhr die gewohnte Olympiade für Kinder aus den Kindergärten aller drei Länder startet, gibt es auf der tschechischen Seite lustige Wettbewerbe für Schüler. Dazu wird Unterhaltung für jedermann geboten. Im Programm des Nachmittags sind der polnische Kinderchor „Jamaika“, die deutsche „Dachkammer Gang“ und „Glass Ajeto Dixiland“ aus Nový Bor (Haida).

Ab 20 Uhr unterhält dann „Aura Pop-Rock“ aus den USA. Es folgt die LED-Lichtshow von Daniela Doležová. Mit dem Abschlussfeuerwerk ab 21.40 Uhr klingt das Fest aus. Auch für das leibliche Wohl wird während des gesamten Festes bestens gesorgt sein. (rc)

zur Startseite