Bürgerentscheid zur Bundestagswahl Langebrücker stimmen am 24. September auch über die Ortsgestaltung ab.

Langebrücks Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) erklärt, warum der Termin sinnvoll ist. © Sven Ellger

Der Termin steht fest, mit dem Wortlaut wird noch gerungen. Einwohner von Langebrück sollen am Tag der Bundestagswahl, am 24. September 2017, über die künftige Gestaltung des Ortes abstimmen. Auf diesen Termin hat sich der Ortschaftsrat festgelegt. „Das ist sinnvoll, damit wird der Aufwand reduziert“, sagt Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU). Die Einwohner sollen darüber entscheiden, ob Langebrück eher seinen jetzigen Charakter mit den teils strengen Vorgaben in der Gestaltungssatzung behalten oder es eine Lockerung geben soll. Die jetzige Verordnung wurde vom einstigen Langebrücker Gemeinderat verabschiedet und bei der Eingemeindung des Ortes 1999 in geltendes Stadtrecht überführt. Sie enthält zum Teil strengere Regelungen als im restlichen Stadtgebiet. Unter anderem geht es um konkrete Vorschriften für Häuslebauer wie die Fassadenfarbe, Fenstergröße und Dachformen. Wie die Fragestellung genau aussehen wird, ist allerdings noch offen. Der Ortschaftsrat will in den nächsten Wochen eine passende Formulierung erarbeiten. Zur Orientierung soll an die Einwohner zudem eine Broschüre verteilt werden. „Wir wollen erfahren, was der Wille der Bevölkerung ist. Was für Vorstellungen haben die Langebrücker von ihrem Ort? In was für einer Umgebung wollen sie leben? Darüber soll abgestimmt werden“, sagte Hartmann.

Vor einigen Jahren hat sich in Langebrück ein Streit um das sogenannte blaue Haus entzündet. Ein Einwohner hatte sein Eigenheim in kräftigem Blau gestrichen, nachdem er an anderen Wohnhäusern im Ort ebenfalls kräftige Farben gesehen hatte. Doch das gefiel einigen Langebrückern nicht. Sie teilten das den zuständigen Ämtern mit. Danach wurden Verfahren wegen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung eingeleitet. Im Gegenzug gingen Befürworter kräftiger Farben mit dem Fotoapparat los und lichteten weitere bunte Häuser ab. Gleiches Recht für alle, sagten sie sich.

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt und wurde hitzig in den Sozialen Netzwerken diskutiert. Seitdem wird an einer neuen, eventuell weniger strengen Gestaltungssatzung für Langebrück gearbeitet. (SZ/td)

