Bürgerentscheid wird spät ausgezählt Die Langebrücker votieren am 24. September auch in Sachen Ortsgestaltung. Doch am Wahlabend werden erst die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt.

© dpa

Das Ergebnis des Bürgerentscheids in Langebrück wird voraussichtlich erst am späteren Abend des 24. September feststehen. Nach Angaben von Karl Schuricht von der Dresdner Stadtverwaltung werden nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zunächst die Stimmen für die Bundestagswahl ausgezählt. Anschließend kommen die Stimmzettel des Bürgerentscheides dran. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. „Das amtliche Endergebnis wird der Ortschaftswahlausschuss dann in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 28. September, feststellen“, sagte der Rathausmitarbeiter. Sobald ausgezählt ist, können die Zahlen auf der Homepage der Landeshauptstadt eingesehen werden. Wer am Wahltag verhindert ist, kann per Briefwahl abstimmen. Die Unterlagen können per Post oder Internet angefordert werden.

Das Ergebnis des Bürgerentscheids wird mit Spannung erwartet, ist es doch richtungsweisend für die künftige Gestaltung von Langebrück. Bei der Abstimmung geht es um die Frage: Wollen die Bürger das für Langebrück so typische Ortsbild weiter unter den Schutz einer Gestaltungs- und einer Erhaltungssatzung stellen oder nicht? „Stimmen die Langebrücker mehrheitlich mit ,Ja’, dann wird der Ortschaftsrat einen überarbeiteten Entwurf der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Ortschaft vorstellen. Das wird auf einer Einwohnerversammlung geschehen“, kündigt der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) an. Die wesentlichen Anregungen, die dabei von den Einwohnern kommen, sollen berücksichtigt werden. Die geänderte Erhaltungs- und Gestaltungssatzung wird dann dem Stadtrat vorgelegt. Er entscheidet endgültig darüber. Ist das Ergebnis des Bürgerentscheides ein ,Nein‘, dann will der Ortschaftsrat dem Stadtrat die Aufhebung der Langebrücker Erhaltungs- und Gestaltungssatzung vorschlagen. (SZ/td)

zur Startseite