Bürgerdialog im Eiltempo In Döbeln will Sachsens Ministerpräsident mit Bürgern ins Gespräch kommen – doch das ist gar nicht so leicht.

Lucien und Viona zeigen Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Holzwerkstatt in der Kita „Unter den Linden“ in Roßwein. Nachdem er sich am Nachmittag die Einrichtung angeschaut hat, empfängt er am Abend geladene Gäste zum Bürgerdialog im Volkshaus Döbeln. © André Braun

Beherzt ergreifen Lucien und Viona die Hand von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), um ihn durch die Kita „Unter den Linden“ in Roßwein zu führen. Die Einrichtung ist die erste Station, die er am Freitag im Altkreis Döbeln besucht.

Freie Stellen bleiben unbesetzt, weil die Ausbildung zu lang dauert

Außer um die Kinder geht es bei Tillichs Besuch aber vor allem auch um die Erwachsenen. Nämlich die, die für die Betreuung sorgen. „Es ist beobachtbar, dass es schwerer wird, die Planstellen für die Erzieher zu besetzen. Vor allem dann, wenn zwischen dem Ende der Ausbildungsjahrgänge mal ein Kollege ausfällt - sei es durch Schwangerschaft, Krankheit oder Ähnliches“, sagt Antje Klotsch, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Döbeln. Der Kreisverband ist der Träger der Kita. Mitunter dauere die Suche Monate, um freie Stellen neu zu besetzen. Die Dauer der Ausbildung - sechs Jahre sind es insgesamt - findet Antje Klotsch „überzogen“. Tillich veranlasst das zur Frage: „Es gibt defacto keine Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt. Nützt es da überhaupt, den Betreuungsschlüssel abzusenken?“ Beides sei notwendig, meint die Geschäftsführerin. Sie würde sich wünschen, dass „der Fachkräftebegriff für berufsnahe Ausbildungsgruppen geöffnet wird“. Dabei dürfe jedoch der Mindeststandard der Mitarbeiterqualifizierung auf keinen Fall herabgesetzt oder untergraben werden. Wie kann da die Politik helfen?

Redebedarf zu Wirtschaft, Sicherheit medizinischer Versorgung und Bildung

Diese Frage steht am Abend auch im Fokus bei einer Veranstaltung im Döbelner Volkshaus. Tillich hat ein Großaufgebot an Mitarbeitern mitgebracht für sein Großprojekt: Mit Einwohnern aus allen Teilen des Landes will er über Sachsens Zukunft diskutieren. Damit der Ministerpräsident und seine Gesprächspartner auch wissen, worüber sie dringend reden müssten, hat es im Vorfeld Gespräche gegeben. Dafür wurden nach dem Zufallsprinzip Einwohner ausgesucht, die sich grob über die Inhalte verständigten. „Die Bürger sollen ja die Themen vorgeben und nicht die Politik“, erklärt der Ministerpräsident. Die Bürger im Altkreis sind für Bildung und Ausbildung, Sicherheit, medizinische Versorgung sowie Wirtschaftsförderung und Mittelstand.

Zu viel Papierkram beim Beantragen von Fördermitteln

Zunächst zieht es den Ministerpräsidenten an den Tisch der Wirtschaftsförderer. An diesem haben zahlreiche Vertreter der Lokalpolitik, von Interessenverbänden und Unternehmer Platz genommen. Vor allem eines wünschen sich alle: Bürokratieabbau. Die Dokumentationspflichten seien zu umfangreich. „Das nervt jeden Klein- und Mittelständler“, sagt Ralf Glöckner-Goldmann. Zudem sei die Vergabe von Fördergeld nur schwer nachvollziehbar. Hier wünscht er sich mehr Transparenz. Der Ministerpräsident kommentiert: „Von den Wirtschaftsvertretern höre ich genau das Gegenteil, nämlich dass wir in Sachsen das beste Vergabeverfahren haben.“ Zudem verdeutlicht er, dass weder ein Unternehmer noch eine Behörde um die Masse an Papierkram herumkommt: „Wir reden hier über Steuermittel. Sie müssen mit Bedacht ausgegeben werden. Deshalb muss für alles ein Nachweis her. Das hat nichts mit Schikane zu tun.“

Fachkräfte zu halten, ist Sache der Firmen nicht des Freistaats

Große Sorge bereitet den Wirtschaftsförderern der Fachkräfteschwund. Die KMU würden ausbilden, die Fachkräfte dann aber häufig in größere Firmen wechseln oder den Kreis oder gar den Freistaat ganz verlassen, weil sie anderswo besser bezahlt werden. Hierbei würden sie sich mehr Unterstützung vom Land wünschen. „Unsere Aufgabe ist es, für die Rahmenbedingungen zu sorgen: Schule, Kitas, Infrastruktur und dergleichen. Bezahlung und Attraktivität des Arbeitsplatzes sind Aufgabe der Unternehmer“, sagt Stanislaw Tillich unmissverständlich.

Polizeichef warnt vor Vermischung von gefühlter und realer Sicherheit

Angekommen in der Diskussionsgruppe zur Sicherheit geht es ums Thema Flüchtlinge. Gerade einmal 2,9 Prozent Ausländeranteil hat Sachsen. Doch für die Flüchtlinge sei Geld da ohne Ende, während in den Bereichen Kinder und Polizei gespart wird, meint ein Teilnehmer. Das könne er nicht nachvollziehen. Da sei es doch kein Wunder, dass die Kriminalität zunimmt. Andrée Wagner, Chef des Döbelner Polizeireviers, schaltet sich ein: „Wir müssen unterscheiden zwischen der gefühlten und der realen Kriminalität. Wir haben 2016 einen deutlichen Rückgang an Wohnungseinbrüchen. Allerdings hat sich die Zahl der Rauschgiftdelikte fast verdoppelt.“ Dennoch sei ihm und seinen Kollegen ein Teilerfolg in Sachen Drogen gelungen: „Wir sind der Ansicht, dass wir dank der personalintensiven Ermittlungsarbeit - Rauschgiftdelikte werden durch Kontrollen aufgedeckt - die richtigen Leute in Haft gebracht haben.“ Er hofft, dass die versprochene Personalaufstockung auch kommt.

Zu viele Hürden für das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr

Mit am Tisch sitzt auch Ehrenfried Keller, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Mittelsachsen. „Für die Jugendlichen ist es heutzutage schwierig, Beruf, Familie und Freizeit für das Ehrenamt zu vereinbaren“, sagt er. Das sei ein Grund, warum Einsatzkräfte fehlen. Ein weiterer: „Das Verständnis der Arbeitgeber ist vielfach nicht da. Die Zahlung des Verdienstausfalls ist klar geregelt. Allerdings gibt es eine Obergrenze für Selbstständige. Die muss dringend angepasst werden“, sagt Keller. Dass diese existiert, sei ihm nicht bewusst gewesen, gibt Tillich zu. Er wolle sich der Sache annehmen, verspricht er. „Das ist regelbar.“

Mediziner sind rar und Oberschüler haben ein Imageproblem

An Tischen zur medizinischen Versorgung und Bildung bleibt Tillich wenig Zeit. Die 90 Minuten Diskussionszeit sind fast um. Was er mitnimmt in die Staatskanzlei und weitere Gesprächsrunden sind vor allem folgende Punkte: Die Fachärzte sind alt, Nachfolger für Praxen sind nur schwer zu finden. Medizinische Versorgungszentren könnten eine Lösung sein. Ebenso attraktive Bezahlung für Mediziner, die sich verpflichten, auf dem Land zu praktizieren. Und es sei wichtig, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dasselbe gelte für die Schulen. Und zwar nicht nur, was das Hinkommen zur Bildungseinrichtung betrifft, sondern die Lernbedingungen: kleinere Klassen, gut ausgebildete Lehrer, die Stärkung des Ansehens eines Oberschulabschlusses. Zudem sollten verstärkt Praktiker in die Schulen gehen und Lehrer unterstützen. Und, das hört Tillich gern: Politik und Wirtschaft sollten im Unterricht eine größere Rolle spielen.

