Bürgerchor-Premiere am Mittwoch

Der Bürgerchor hat sich diesmal verstärkt der Songs von Liedermachern angenommen.Foto: PR

Seit September arbeitet der Bürgerchor der Hoyerswerdaer KulturFabrik an seinem neuen Programm. Erleben konnte man ihn seitdem beim Weihnachtssingen und beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters in der Lausitzhalle, unter anderem mit Songs von Andreas Bourani und Gerhard Gundermann. Am morgigen Mittwoch steht nun die Premiere des neuen Bürgerchor-Programmes unter dem Titel „Ich bau euch ein Lied“ bevor.

Weiterhin unter der bewährten Anleitung von André Bischof von der hiesigen Kunst- und Musikschule Bischof arbeiten die rund 60 Chormitglieder an der Neuinterpretation von weiteren deutschsprachigen Rockklassikern und Songs von Liedermachern. Während der beiden Auftritten zu hören sind Lieder von Renft, Peter Fox, Lift, Hansi Biebl, Rammstein ... Und sicher wird auch der eine oder andere Gundermann-Titel auftauchen. (red)

„ Ich bau euch ein Lied“, 14. und 16. Februar, 19 Uhr, KulturFabrik Hoyerswerda. Eintritt: 8,80 Euro / ermäßigt 5,50 Euro; Vorverkauf: www.kufa-hoyerswerda.de

