Bürgerbus nein – Rufbus vielleicht

Stadtrat Uwe Hachmann (SPD) macht keinen Hehl aus seiner Verärgerung. „Immer und überall wird gemeckert und genölt. Jetzt besteht einmal die Möglichkeit, seine Meinung zu einem Thema zu sagen und sie wird kaum genutzt“, sagt er. Hachmann spricht von der Umfrage zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Mit dem Amtsblatt war der Fragebogen verteilt worden und hat somit mindestens 2 900 Menschen erreicht. Gerade einmal 31 Roßweiner haben ihn ausgefüllt zurückgeschickt. „Das ist eine Beleidigung gegenüber denjenigen, die sich damit beschäftigen“, so Hachmann.

Auch wenn der Rücklauf nur 1,07 Prozent betragen hat und damit nicht repräsentativ ist, sind die Antworten ausgewertet worden. „Vor allem vor 6 Uhr, zwischen 11 und 13 Uhr und zwischen 16 und 21 Uhr wünschen sich die Teilnehmer bessere Verbindungen“, erklärt Peter Krause (Die Linke) bei der Vorstellung des Ergebnisses in der Zukunftswerkstatt. Freitags und sonnabends besteht der größte Bedarf, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. „Es wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, dass der Wegfall der Bahnverbindung zwischen Döbeln und Roßwein einen großen Einschnitt bedeutet“, so Krause. Außerdem werde die unzureichende Busverbindung nach Unterrichtsschluss vom Döbelner Gymnasium in Richtung Roßwein kritisiert.

„An den Wochenenden sind weder Mittweida noch Freiberg und abends auch Döbeln nicht mehr erreichbar. Roßwein ist also von der Kultur der umliegenden Städte abgeschnitten“, resümiert er. Die Verbindungen, die die Roßweiner als notwendig empfinden, sind vielfältig. Von Roßwein aus wollen sie nach Döbeln, Meißen, Freiberg, Dresden und Leipzig. Auch von Littdorf aus sollte es in die Großstädte gehen und von Niederstriegis nach Grunau. Das ist nur eine kleine Auswahl von 25 einzelnen Wünschen.

Das Fazit: Die Einführung eines Bürgerbusses, wie in der Region Lommatzsch soll nicht weiter verfolgt werden, so Krause. In Lommatzsch fährt der Bürgerbus auf einer ehemaligen Linie der Verkehrsgesellschaft. „Wir wollen aber alle Aktivitäten unterstützen, die zur Wiederbelebung des Schienenverkehrs führen könnten – zumindest zwischen Roßwein und Döbeln“, so Krause. Außerdem sollen Gespräche mit Regiobus geführt werden. „Ziel ist es, dass Döbeln, Mittweida und Freiberg auch an den Wochenenden erreichbar sind und eine Rückfahrt mindestens bis Mitternacht möglich ist“, so Krause.

Weitere Recherchen nötig

In den meisten Punkten stimmen die Mitstreiter der Zukunftswerkstatt mit Peter Krause überein. Aber nicht in Bezug auf den Bürgerbus. „Warum versuchen wir nicht einen Rufbus?“, fragt Reinhard Hennig vom gleichnamigen Reisedienst. Auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hält es für sinnvoll, sich weiter mit einem Stadtbus zu beschäftigen. Der könnte innerhalb von Roßwein sowie über Gleisberg, Haßlau, Grunau und Niederstriegis fahren. Allerdings müsse dazu herausgefunden werden, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit der meiste Bedarf bestehe. Denn täglich und rund um die Uhr werde der Bus sicher nicht gebraucht. Am günstigsten seien wohl Montag zum Wocheneinkauf, Mittwoch zum Markttag und Freitag zum Wochenendeinkauf, meint Friedrich Brixi, Vorsitzender des Behindertenbeirates.

Ein konkretes Ergebnis gibt es diesmal noch nicht. Bis zur nächsten Zukunftswerkstatt soll die Arbeitsgruppe Bürgerbus herausfinden, wo es bereits einen Rufbus gibt, wie er funktioniert und wie er finanziert wird. Außerdem ist geplant, den Geschäftsführer von Regiobus Michael Tanne einzuladen, um mit ihm die anderen Belange der Roßweiner zu besprechen.

Nächste Zukunftswerkstatt: 5. Oktober, 18 Uhr, kleiner Sitzungssaal. Alle an der Entwicklung Roßweins Interessierten sind willkommen.

