Bürgerbus fährt andere Orte an Ab dem 11. Dezember gibt es auf der Lommatzscher Linie des Bürgerbusses einige Änderungen. So fallen Haltestellen weg, andere kommen hinzu.

Der Bürgerbus im Einsatz – hier in Krögis in der Lommatzscher Pflege. © Archiv/Claudia Hübschmann

Ab dem 11. Dezember gibt es auf der Lommatzscher Linie des Bürgerbusses einige Änderungen. So fallen Haltestellen weg, andere kommen hinzu. Neu ist, dass der Bürgerbus durch Prositz, Wachtnitz und Daubnitz fährt. Dem gegenüber fallen künftig die Haltestellen Lautzschen, Arntitz und Mögen aus dem Fahrplan heraus, weil sie nicht oder nur sehr selten genutzt wurden. Der Fahrplan und die Streckenführung sind aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre leicht verändert und dem Bedarf der Fahrgäste neu angepasst worden.

Der Bürgerbus fährt wie bisher jeden Donnerstag immer vormittags außer an Feiertagen, und nicht am Heiligabend und am Silvestertag. So können Einwohner aus den Ortsteilen jeden Donnerstag Arzt- oder Behördentermine, Massage-, Friseur- oder Fußpflegetermine in Lommatzsch wahrnehmen und Einkäufe auf dem Markt oder bei den ansässigen Händlern erledigen. Etwa 90 Minuten Zeit bleiben von der Ankunft bis zur Abfahrt des Bürgerbusses. Die Abfahrtszeiten verschieben sich nur leicht. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren. (SZ/jm)

zur Startseite