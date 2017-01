Bürgerbüro in West eröffnet Der Treff hat von nun an einmal in der Woche geöffnet. Anwohner und Händler sollen dort Vorschläge für das Sanierungsgebiet machen.

Dichtes Gedränge bei der Eröffnung des Bürgertreffs. © Norbert Millauer

Die Zeiger stehen auf vier vor zwölf auf der Uhr, die im neuen Bürgertreff in der Bahnhofstraße 8 hängt. Genügend Zeit noch, damit etwas Schönes in Radebeul-West passieren kann, findet Stadtgaleristin Karin Baum. Am Mittwochnachmittag haben sie und Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) das Bürgerbüro eröffnet.

Immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr haben die Räume ab jetzt geöffnet. Ein fünfköpfiges Kommunikationsteam empfängt Interessierte und leitet deren Anregungen für das Gebiet an die Stadt weiter. „Die Leute können hierherkommen und ihre Probleme loswerden“, sagte Baum bei der Eröffnung. „Wir wollen aber nicht nur Kritisches hören.“ Vielmehr würden sich die Mitarbeiter über Vorschläge für das Sanierungsgebiet freuen.

Das Sanierungsvorhaben in West sei nur zu schaffen, wenn es gelingt, die Leute vor Ort mitzunehmen, sagte auch OB Wendsche. Gerade dafür sei der Treff wichtig. Die Stadt habe schon zwei Sanierungsgebiete richtig gut vorangebracht. In den 90ern bis in die 2000er-Jahre Altkötzschenbroda, das wie ein Phönix aus der Asche gestiegen ist, so der OB. In den 2000er-Jahren bis heute dann Radebeul-Ost. Nun traue man sich an West heran.

Eine Fotoausstellung im Bürgertreff zeigt Ansichten des Stadtteiles von früher und heute. In einem Rahmen hängen Bildern von Geschäften, die es inzwischen in West nicht mehr gibt. Zum Beispiel die Käsetheke Hoffmann. Auch die Händler sollen sich im Bürgerbüro zukünftig einbringen. Am 1. April findet wieder ein Frühjahrsspektakel statt. Am 1. Juni wird ein kleines Fest im Apothekerpark gefeiert.

zur Startseite