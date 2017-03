Bürgerbewegung zur Rettung der Burg Jetzt mischen sich Hohnsteiner aktiv ein. Sie geben die Burg nicht kampflos auf, auch wenn die Zeit knapp ist.

Burg Hohnstein soll nicht in fremde Hände gelangen. © Dirk Zschiedrich

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Am 3. April wird sich der Kreistag mit der Zukunft der Burg Hohnstein befassen. Weil der Insolvenzverwalter das Verfahren nach zehn Jahren beenden will und den Pachtvertrag mit dem Landkreis zum 30. November 2017 gekündigt hat, geht es nun darum, wie die Burg in Zukunft weitergeführt wird. Die Stadt Hohnstein und die Tourismus GmbH haben angeboten, ins Geschäft einzusteigen. Das letzte Wort sprechen allerdings die Kreisräte.

In Hohnstein will man nun nicht tatenlos zusehen. „Wir haben eine Bürgerbewegung gegründet, um die Burg Hohnstein zu retten“, sagt Ingo Karsch. Er ist Organisator und Sprecher der Initiative. In den nächsten Tagen werden die Ziele und Aktionen festgelegt. Die Bürgerbewegung ist der Meinung, dass die Burg weiter für Touristen zur Verfügung stehen müsse, denn die Übernachtungsgäste werden in der Stadt dringend gebraucht. „Uns geht es darum, eine schnelle Lösung zu finden, damit die Tore der Burg nicht geschlossen werden. Wir befürchten, dass sie dann auch nicht mehr aufgehen“, sagt er.

Mithilfe seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident des Karnevalsclubs hat er bereits andere Vereine mit ins Boot geholt, so unter anderem den Sportverein und den Traditionsverein Hohnsteiner Kasper, wie auch die Hohnsteiner Feuerwehr. Darüber hinaus soll es auch eine Einwohnerversammlung zum Thema geben. „Wir wollen jetzt viele Menschen mobilisieren, die uns unterstützen. Allerdings bleibt uns eben nicht mehr viel Zeit“, sagt er.

Anlass für die Gründung der Initiative ist, dass sich im schlimmsten Fall am 30. November die Türen der Burg Hohnstein schließen könnten, wenn keine Lösung gefunden wird. Ziel des Landratsames ist es, dass der Landkreis als Eigentümer der Burg das Erbbaurecht auch für Haus 1 erlangt, um die Burg Hohnstein insgesamt in einer Hand zu vereinen. Das soll den Kreisräten am 3. April auch so vorgeschlagen werden. Dann sollen alle Optionen der künftigen Betreibung geprüft werden.

