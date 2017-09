Bürgerbeteiligung bei Chemiewerk Erfolg für die Anwohner der Firma Schill & Seilacher in Pirna: Zum Neubau gibt es jetzt ein öffentliches Umweltverfahren.

© Archiv/Marko Förster

Es ist behördlich verklausuliert, weshalb sich die Tragweite der Veröffentlichung zunächst gar nicht so schnell erschließt: In der am Freitag erschienenen Ausgabe des Kreis-Amtsblattes „Landkreisbote“ gibt das Landratsamt Pirna bekannt, wie es mit dem Genehmigungsverfahren für die neue Vielstoffanlage des Chemie-Unternehmens Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf weitergeht. Dort heißt es, dass die Behörde eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich einer Beteiligung der Öffentlichkeit anordnet.

Für die Nachbarn der Fabrik ist dies eine gute Nachricht und ein Etappensieg. Geht das Landratsamt doch damit auf die Forderung des Pirnaer Rathauses und der unmittelbaren Anlieger in Neundorf ein, an dem Genehmigungsverfahren beteiligt zu werden und Einwände geltend machen zu können. Zu Anfang sah es in der Diskussion um den Neubau der Anlage nicht nach solch einem aufwendigen und offenen Verfahren aus. Das Unternehmen hatte geltend gemacht, die bei einer schweren Explosion im Dezember 2014 zerstörte Anlage lediglich wiederzuerrichten, wofür keine neue Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz nötig wäre.

Von dieser Argumentation nahm Schill & Seilacher Abstand. Nach Informationen der Stadtverwaltung Pirna hat sich das Unternehmen mittlerweile freiwillig dazu bereit erklärt, die Umweltverträglichkeitsprüfung für die neue Anlage zu durchlaufen. Die Unterlagen werden vom 25. September bis 24. Oktober sowohl im Landratsamt als auch im Stadthaus Pirna für Jedermann zur Einsicht und Stellungnahme bereitliegen.

