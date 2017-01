Bürger wollen sich mehr ausruhen Für manchen sind die Wege in die Stadt zu lang – sie hätten gern mehr Bänke. Doch da will die Stadt nicht so richtig ran.

© Symbolfoto: Lutz Weidler

Ein städtisches „Bank-Konzept“ gab es bislang nicht und wird es vermutlich auch in Zukunft nicht geben. So Rathaussprecherin Diana Schulze über Großenhains Sitzgelegenheiten. Bänke werden grundsätzlich in Park- und Grünanlagen an geeigneten Ruhepunkten sowie an Spielplätzen aufgestellt. Grundsätzlich muss ausreichend Platz – auch zu angrenzenden Gehwegen – vorhanden sein.

Allerdings sind gerade Bänke häufig Vandalismus und Verschmutzungen ausgesetzt. Zwischen Berliner Tunnel und Innenstadt, der jetzt von Bürgern angesprochen wurde, ist bereits vor mehreren Jahren eine zusätzliche Bank an der Freitreppe Berliner Straße aufgestellt worden. Leider wird diese Bank sehr häufig verschmutzt. Eine weitere Bank auf diesem Weg in Höhe der Hecke am Telekomgebäude/Ecke Ladestraße musste vor Jahren wegen ständiger Randale abgebaut werden. Nun wird erneut geprüft, an diesem Standort eine Bank aufzustellen.

6 000 bis 7 000 Euro werden jährlich für Bank-Reparaturen ausgegeben. Eine neue Bank kostet zwischen 500 und 1 200 Euro.

