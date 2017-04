Bürger wollen mehr Informationen Über Gespräche mit Wachau für einen gemeinsamen Weg sickert kaum etwas aus der Gemeinde durch. Das sorgt für Kritik.

Wie ist der aktuelle Stand bei der Gemeindefusion? © Thorsten Eckert

Unzufrieden mit der Informationspolitik der Gemeinde ist offenbar eine Reihe Lichtenberger. Dabei geht es ihnen insbesondere um das Thema Gemeindefusion. Lichtenberg und Wachau flirten schon geraume Zeit miteinander. Allerdings ist Lichtenberg schon mit Pulsnitz in einer Verwaltungsgemeinschaft liiert. Es würde wohl die Trennung bedeuten. Nun beklagen Bürger das Informationsdefizit seitens der Gemeindeführung und starteten eine Unterschriftensammlung.

So schreibt Marco Birnstengel an die SZ: „Ihre Artikel waren und sind bislang die einzigen öffentlich zugänglichen Informationen der Lichtenberger Bürger zu diesem Thema!“ Wachgerüttelt habe sie u. a. die Veröffentlichung der Großnaundorfer Ziele und Pläne. Auch der Beitrag über die Sympathien des Landrates für ländliche Großgemeinden, wie sie Wachau plant, habe aufhorchen lassen.

Bürgerinteressen könnten auf der Strecke bleiben

„Wir Lichtenberger Bürger wissen sicher, dass bereits Gespräche mit Wachau laufen.“ Darüber hinaus wüssten sie mehr über den Brexit, als über einen möglichen Zusammenschluss mit Wachau. „Wir fühlen uns weder einbezogen noch informiert“, so Marco Birnstengel. So werde befürchtet, dass fundamentale Bürgerinteressen auf der Strecke bleiben könnten. Viele Bürger seien offen für eine sachliche Diskussion und meist noch in keiner Weise festgelegt, so Birnstengel. Deshalb gab es nun auf Initiative des Heimatvereins Lichtenberg-Kleindittmannsdorf einen Bürgerantrag an den Gemeinderat zur Einberufung einer Einwohnerversammlung. In kurzer Zeit kamen hierfür über 150 Unterschriften zusammen. Die Listen wurden in der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am 31. März in Lichtenberg an den Gemeinderat übergeben. Marco Birnstengel bedankt sich bei den vielen engagierten Unterstützern der Unterschriftenaktion. Er hoffe nun, dass die Gemeinde dem Bürgerwillen, dem Wunsch nach Transparenz nachkommt. Bisher habe sich die Gemeinde auf die Aussage zurückgezogen, es gebe noch nichts Diskussionsfähiges, solange sich das Innenministerium nicht dazu geäußert habe, ob ein Zusammenschluss von Wachau, Großnaundorf und Lichtenberg möglich wäre.

Hinter verschlossenen Türen wurde schon diskutiert. Erst Ende März. Da trafen sich Gemeinderäte aller drei Kommunen, um weiter die Möglichkeiten für einen Zusammenschluss auszuloten, war bereits in der SZ zu lesen. Bei diesem und weiteren Treffen soll beispielsweise geklärt werden, wie in den Gemeinden Kitas, Feuerwehren und die Vereine aufgestellt sind und wie eine Zusammenarbeit erfolgen könnte. Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann sprach auch das Thema Bürgerbeteiligung bereits an: Die Einwohner aller drei Gemeinden sollen zur Fusion befragt werden. „Diesen Bürgerentscheid wird es zeitgleich in allen drei Gemeinden geben“, sagte er. Auf den Bürgerentscheid nehmen auch die Initiatoren des Bürgerantrags Bezug. Vor einer solchen Entscheidung müsse doch genau mit den Bürgern erörtert werden, welche Vor- und Nachteile die Verwaltungsgemeinschaft mit Pulsnitz hat und was ein gemeinsamer Weg mit Wachau bringt, welche Ziele die Gemeinde damit verfolgt. Über alle diese Themen, soll in der Einwohnerversammlung gesprochen werden.

