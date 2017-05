Bürger verteilen Handzettel Eine Gruppe aus der Gemeinde sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren und informiert jetzt die Schönteichener.

Wohin geht die Gemeinde Schönteichen? © Matthias Schumann

Eine Gruppe von Schönteichenern will jetzt an alle Haushalte Handzettel verteilen. Die ersten Blätter wurden schon in die Briefkästen in Biehla geworfen. Die Gruppe fordert in dem Text, dass eine Entscheidung über die Zukunft der Gemeinde vor allem die Bürger selbst treffen sollten. Hintergrund ist die Absicht der Gemeinde, mit der Stadt Kamenz zu fusionieren. Der Gemeinderat hat im März mehrheitlich einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Die Gruppe sammelt nun Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu initiieren. „Unser Ziel ist, dass die Bürger selbst die Entscheidung treffen, ob Schönteichen selbstständig bleibt oder ein Zusammenschluss mit der Stadt Kamenz erfolgt“, schreibt die Gruppe. Sie fordert die Schönteichener auf, Ideen für ihre Gemeinde und ihr Dorf einzubringen. Die Gruppe hat nun unter anderem eine Internetseite eingerichtet. (SZ/pre)

www.zukunftschoenteichen.de

