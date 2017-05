Bürger stören Diebe Am Trimm-dich-Pfad im Wäldchen sollten Teile abgebaut werden. Nun ermittelt die Polizei.

Am Wochenende haben zwei Jugendliche versucht, Metallteile des Trimm-dich-Pfades im Stadtwäldchen zu stehlen. © André Braun

Vor noch nicht einmal einen Monat wurde der zweite Teil des Trimm-dich-Pfades – die Kraftarena – im Wäldchen eingeweiht. „Am Wochenende haben zwei Jugendliche versucht, an den neuen Stationen mit Werkzeug Metallteile abzubauen. Die Schrauben wurden bereits entfernt“, sagte Ronny Walter, Vorsitzender des Vereins Jugend aktiv Harthe. Der Verein ist der Initiator des Pfades und auch Eigentümer der Stationen.

„Gut war, dass Bürger die beiden jungen Leute gesehen haben. Dadurch fühlten sie sich wahrscheinlich gestört und verließen den Tatort“, so Walter. Die Polizei habe das Areal zwecks Spurensuche vorerst abgesperrt. Außerdem will die Polizei noch mit Zeugen sprechen.

„Wir denken, dass wir die Schäden am Ende der Woche beheben können“, so Walter. Es sei sehr ärgerlich, dass Jugendliche, für die unter anderem der Pfad eingerichtet wurde, ihn zerstören“, so Walter. Sicher sei es um das Metall wie die Stange für das Klimmziehen gegangen, um es beim Schrotthandel abzugeben. Walter bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern, durch die ein größerer Schaden vermieden werden konnte. „Ich freue mich, wenn weiterhin so auf unser Projekt, das allen Harthaern zur sportlichen Betätigung zur Verfügung steht, geachtet wird“, sagte der Vereinsvorsitzende.

Zu den neuen Stationen gehören: Hangeln, Klimmzug, Sit ups und Trizeps Dipp. Mit ihnen erfüllte sich der Verein den Wunsch der Nutzer, auch Kraftsport auf dem Pfad betreiben zu können.

