Bürger spenden für Vereine Altenbergs Stadtrat reichte die Gelder weiter – u. a. an die Curler, Pyramidenbauer, den Wildpark und die Feuerwehr.

Der 1. Sächsische Curlingverein Geising erhält 1 500 Euro für die Sportförderung. © Egbert Kamprath

Im Altenberger Rathaus sind in den vergangenen Wochen viele Spenden eingegangen. Der Stadtrat bestätigte den Eingang und beschloss die Weiterleitung an betreffende Vereine und Initiativen. So bekommt der 1. Sächsische Curlingverein Geising 1 500 Euro für die Sportförderung. Die Bärensteiner Feuerwehr erhält 350 Euro, die Kindertagesstätte Geising 225 Euro.

Spenden gingen auch für den Wildpark Ostergebirge ein. Zwischen Mitte März und Anfang Mai erhielt er vier größere Zuwendungen im Wert von insgesamt 1 200 Euro. Auch die Initiative, die in Zinnwald eine Pyramide bauen möchte, wird stark unterstützt. Im genannten Zeitraum gingen zahlreiche größere und kleine Spenden ein. Insgesamt konnte der Stadtrat den Initiatoren vom Ortschaftsrat knapp 2 000 Euro weiterreichen. Ortsvorsteher Hans-André Tooren freut sich über die rege Spendenbereitschaft. Das bisher eingesammelte Geld sei eine gute Grundlage, um den Bau der Pyramide im Herbst in Angriff zu nehmen. Es reiche aber noch nicht aus. Deshalb bittet er in Namen des Ortschaftsrates um weitere Spenden. Die Pyramide soll 2018 fertiggestellt werden. (SZ/mb)

