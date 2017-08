Bürger sollen sich Asylbewerberheim anschauen können Bevor die Radebeuler Unterkunft im Oktober wieder öffnet, soll es eine Info-Veranstaltung mit allen Verantwortlichen geben.

Voraussichtlich im Oktober soll das im vergangenen Jahr abgebrannte Asylbewerberheim in Radebeul-Naundorf wieder eröffnet werden. © Archiv/Norbert Millauer

Voraussichtlich im Oktober soll das im vergangenen Jahr abgebrannte Asylbewerberheim in Radebeul-Naundorf wieder eröffnet werden. Das hatten übereinstimmend der Betreiber und der Auftraggeber, das Landratsamt, bereits angekündigt. Die Radebeuler CDU drängt jetzt darauf, dass im Vorfeld alle Behörden, Institutionen und ehrenamtlich Engagierte, die mit dem Heim zu tun haben, an einen Tisch kommen. Dort sollen die Beteiligten ihre Aufgaben, Pläne und Erwartungen erläutern. Umfassende Transparenz schafft die notwendige Basis dafür, dass ein friedliches Zusammenleben von einheimischer Bevölkerung und Flüchtlingen gelingt.

Radebeuls CDU-Vorsitzender Werner Glowka: „Wenn jeder weiß, was seine Aufgabe ist, können die begrenzten Kräfte besser gebündelt werden. Insbesondere ehrenamtlich Engagierte tun sich schwer zu erkennen, welche Behörde oder Institution welche Aufgabe wahrnimmt und in welchen Bereichen ehrenamtliches Engagement hilfreich, wünschenswert oder gar notwendig ist.“

Das Landratsamt Meißen will der Bitte der Radebeuler CDU nachkommen und hat eine Informationsveranstaltung zugesagt, zu der Betreiber, inklusive Heimleitung, die soziale Betreuung, die Stadt Radebeul, die Polizei und Vertreter des Bündnisses Buntes Radebeul eingeladen werden sollen. Auch wird vor der Wiedereröffnung der Asylunterkunft ein Tag der offenen Tür stattfinden. Wann genau, das wird noch bekannt gegeben. Derzeit läuft noch der Innenausbau im Heim.

Mit dem wiedereröffneten Asylbewerberheim an der Kötitzer Straße in Naundorf leistet die Stadt Radebeul im Landkreis Meißen einen solidarischen Beitrag zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Vertreter der CDU im Stadtrat und Kreistag haben sich daher wiederholt für die Wiedereröffnung am bisherigen Standort eingesetzt, heißt es.

zur Startseite