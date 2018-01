Bürger sollen durch Gemeinde-Ehe nicht belastet werden Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) blickt im TAGEBLATT-Gespräch auf 2018. Einen Schwerpunkt bildet die Kurortentwicklung.

Andreas Bänder ist seit 2001 Bürgermeister von Bad Muskau. Eine erneute Kandidatur für 2019 kann er sich nicht vorstellen. © Archivfoto: J.S.

Bad Muskau. Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) will in diesem Jahr die Parkstadt weiter voranbringen – trotz klammer Kassen. Neben der Gemeinde-Ehe mit Krauschwitz steht in Bad Muskau aber auch die Kurortentwicklung ganz oben an. Darüber hinaus beschäftigen den Bürgermeister ebenso die zahlreichen Autodiebstähle in jüngster Vergangenheit.

Herr Bänder – was hat Bad Muskau im Jahr 2017 geschafft?

Da gibt es einiges: Wir sind froh, dass wir den Herrmannsplatz an der Grenze fertiggestellt haben. Das Projekt Grenzvorplatz hat immerhin etwa 1,75 Millionen Euro gekostet. Auch über die zügige Umsetzung und Fertigstellung des Maßmannplatzes bin ich froh. Dort wurden etwa 160 000 Euro investiert. Darüber hinaus konnten wir in der Innenstadt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED weiter voranbringen und etwa im Zuge der Gehweg-Erneuerung an der Berliner Chaussee neue Lampen setzen.

Ein Schwerpunkt war auch die Sanierung des Turnhallenbodens. Dort hatte ein Wasserschaden dazu geführt, dass der komplette Boden ausgetauscht werden musste. In den Kosten von etwa 170 000 Euro waren auch die Instandsetzungen der Toilettenanlagen enthalten.

Das Sanierungsgebiet ist nun auf der Zielgeraden. Sind denn schon alle fälligen Ausgleichsbeträge der Grundstücks-Eigner geflossen?

Etwa 70 Prozent der Eigner zwischen Schmiede Klenner und Rathaus haben bereits freiwillig ihren Ausgleichsbeitrag gezahlt. Wir als Stadtverwaltung hatten den Grundstückseigentümern ja einen 20-Prozent-Nachlass gewährt, wenn diese noch im vergangenen Jahr ihre Zahlungen durchführen. Zuvor hatte das Landratsamt die neuen Bodenrichtwerte der Grundstücke ermittelt, die sich durch die Sanierungsarbeiten gesteigert haben. Die entstandene Differenz müssen die Eigner nun laut Sanierungsvorschrift an die Stadt zahlen. Die verbleibenden 30 Prozent werden nun angeschrieben. Sie haben Zeit bis zum Jahr 2019, die Beträge zu zahlen.

Wofür nutzt die Stadt das dadurch eingenommene Geld?

Der Gesetzgeber gibt die Möglichkeit, die Mittel wieder für Projekte in der Stadterneuerung einzusetzen. Das allerdings musste schon 2017 erfolgen, sonst hätten wir ein Drittel der Fördersumme zurückzahlen müssen. Damit das nicht geschieht, haben wir die Gelder für die Erneuerung des Maßmannplatzes an der Brauerei verwendet.

Apropos Brauerei. Wie geht es denn mit dem vom Freistaat gekauften Gebäude weiter?

Weil das der Freistaat gekauft hat, ist das Land auch für die Sanierung zuständig. So wie ich informiert bin, soll 2018 die Gebäudesicherung erfolgen. Insbesondere das Dach soll abgedichtet und die Eiskeller sollen gesichert werden. Ferner soll in der näheren Umgebung des Hauptgebäudes alles das zurückgebaut werden, was während der Entstehungszeit des niederländischen Hofes nicht da gewesen ist. Verschwinden werden demnach der ehemalige Getränkeverkauf in Richtung Uferweg und der Kesselhausanbau.

Und wie ist der aktuelle Stand beim Neubau der Tourismusinformation?

Dort werden wir sicher noch zusätzliche Mittel benötigen. Die Bausubstanz des alten Hauses ist schlechter als zunächst angenommen. Außerdem hat es auch Preissteigerungen bei den Gewerken gegeben. Die nötigen Mittel haben wir bereits beantragt und die Aussichten, dass wir diese erhalten, sind nicht schlecht. Das gesamte Projekt wird ja über die EU-Interreg-Förderung finanziert. Dabei sind wir das „Spiegelprojekt“ der tschechischen Stadt Doksy.

Wie ist denn überhaupt die touristische Entwicklung in Bad Muskau?

Leider haben wir 2017 die Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2016 nicht ganz erreichen können. Dass wir vor zwei Jahren so einen großen Andrang von Touristen hatten, lag sicher an der Pückler-Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn, die unsere Stadt und den Fürsten noch bekannter gemacht hat. Es ist generell ein Trend abzulesen, dass sich die Gästezahlen verstetigen, wenn wir nicht neue Angebote schaffen. Sie pegeln sich jährlich zwischen 360 000 und 400 000 ein.

Deshalb freut Sie sicher die Entwicklung im Badepark?

Ja, das kann man so sagen. Mit der Stiftung „Fürst-Pückler-Park“ gibt es ein sehr enges und vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Wenn die Gebäude im Badepark saniert sind und die Ausstellung in der Pückler-Villa fertig ist, haben wir ein neues Highlight in der Stadt Bad Muskau. Außerdem soll in das Kavalierhaus das Infozentrum für den Geopark Muskauer Faltenbogen. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Wir als Stadt leisten für das gesamte Weltkulturerbe unseren Beitrag, indem wir die Infrastruktur weiter verbessern. Wir sehen beispielsweise die Parkplatzsituation in der Innenstadt durchaus kritisch und wollen diese verbessern. Das ist aber nicht ganz so einfach.

2017 ist auch ein Entwicklungskonzept zur Kurortentwicklung vorgestellt worden. Wie geht es damit weiter?

Ja, Professor Resch hat das Konzept ausgearbeitet. Ich denke, er ist ein fachkundiger Experte, der nun die Situation in Bad Muskau noch weiter beleuchtet. Er soll Vorschläge erarbeiten, wie das Konzept umgesetzt werden kann. Die Frage ist nämlich, wo in der Stadt beispielsweise die Kuranwendungen installiert werden könnten. Das ist im Konzept noch nicht wirklich ausgereift. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres mehr wissen werden. Dies ist auch nötig, denn gegenwärtig liegen die Sätze für Fördermittel in Sachen Kurortentwicklung recht hoch. Wir als Stadt werden nicht alles alleine stemmen können.

Ein großes Thema 2018 wird in Bad Muskau auch die Gemeinde-Ehe mit Krauschwitz sein. Wie geht es denn dort weiter?

Wir hoffen, dass wir diese Gemeinde-Ehe bis Ende des Jahres vollzogen haben werden. Der Stadtrat hat dafür bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. Ab Februar wollen wir intensiv an dem Vertragsentwurf arbeiten und im März die Bürger mit ins Boot holen. Wir sind uns einig mit den Krauschwitzern, dass neben unserer Stadtverwaltung auch in Krauschwitz eine Außenstelle bleiben wird. Es darf nicht so sein, dass die Bürger durch diese Fusion belastet werden; dass etwa Bauamt, Gewerbeamt oder Meldeamt zentralisiert werden. Auch sollten die einzelnen Ortsteile, so wie sie sind, erhalten bleiben. Aus unserer Sicht könnte übrigens die Krauschwitzer Erlebniswelt eine gute Ergänzung für die Kurortentwicklung insgesamt sein.

Wie wird es denn bei der Entwicklung der Kita „Bergpiraten“ weitergehen?

Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere Krankheitsfälle und Vertretungen wegen Schwangerschaften organisieren müssen, sind jetzt aber wieder auf einem guten Weg. Wir wollten zwar bei der Entwicklung zu einer Kneipp-Kita schon ein ganzes Stück weiter sein, aber in diesem Jahr beginnen nun die Schulungen für die Mitarbeiter.

Noch eine Frage zum Schluss: Wie schätzen Sie die derzeitige Kriminalitätslage ein?

2016 hatten wir in Köbeln einen Kriminalitätsschwerpunkt. Dort hat sich aber alles wieder beruhigt. Die allgemeine Kriminalität hat in Bad Muskau abgenommen, wenngleich die Eigentumsdelikte und besonders die Autodiebstähle angestiegen sind. Dass die Polizei nun verstärkt präsent ist, ist gut. Wir als Stadt erwarten aber, dass insbesondere die Stelle des Bürgerpolizisten schnellstmöglich nachbesetzt wird. Das ist für mich ein wichtiges Anliegen.

Das Gespräch führte Christian Köhler.

