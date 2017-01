„Bürger sollen beim Sächsischen Wolf mitreden“ Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) zieht Bilanz für 2016 und kündigt weitreichende Entscheidungen an.

Sächsischer Wolf, Lederfabrik, Ballsäle Coßmannsdorf und die Sanierung von Schulen – Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) kann 2017 die Weichen für die Zukunft der Stadt stellen. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Rumberg, war 2016 ein gutes Jahr für Freital?

Ich denke schon.

Warum?

Die Entwicklung der Stadt geht voran. Wir haben viel investiert in Kitas, Schulen, Sportstätten, Infrastruktur, aber auch in Soziales und Kultur. Die Asylthematik mit den bekannten Folgen hat sich 2016 doch sehr beruhigt, und es ist wieder möglich, sich um die tägliche Sacharbeit zu kümmern. Die Integration der Asylbewerber bleibt ein Thema. Es muss aber auch verlässliche Regelungen zum Zustrom und zur Abschiebung der Flüchtlinge geben.

Worüber haben Sie sich im vergangenen Jahr besonders gefreut?

Das sind die Dinge, wo man sieht, dass etwas entstanden ist oder sich etwas verändert hat. Ich denke da an die Richtfeste an den Grundschulen in Hainsberg und Wurgwitz, die Eröffnung der Turnhalle in Zauckerode, den Anbau an die Kita Mühlenwichtel, die Fertigstellung der Schachtstraße, die Förderung für die Sanierung des Bahnhofs Potschappel. Außerdem freue ich mich über bereits sichtbare Erfolge zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf. Und dann freue ich mich über die Aussichten für das Areal Sächsischer Wolf. Ich denke, wir haben ein sehr günstiges Zeitfenster abgepasst, um das zu schaffen, was unsere Altvorderen immer wieder probiert haben: nämlich ein neues Zentrum zu entwickeln. Ähnlich positiv sieht die Entwicklung des Technologiezentrums und des Technologieparks aus. Gefreut habe ich mich auch über die vielen Feste und Veranstaltungen, bei denen die Freitaler friedlich und ausgelassen miteinander gefeiert haben und wo zu sehen war, wie engagiert sich die Freitaler in das kulturelle, soziale und sportliche Leben einbringen.

Worüber haben Sie sich geärgert?

Was mich im Moment ärgert, sind die immer wieder aufflammenden „Störfeuer“ zur Zukunft der Lederfabrik. Wir machen da keine Bauchentscheidung, sondern lassen ganz einfach Fakten sprechen. Die Untersuchungen kommen in den kommenden Wochen zum Abschluss. Und dann gibt es 2017 eine Entscheidung. Es ist aber auch klar: Die Lederfabrik ist eine ehemalige Chemiefabrik mit erheblichen Altlasten. Und dann ärgern mich natürlich auch die immer wieder geäußerten Anfeindungen im Rahmen der Asyldebatte – ob gegen die Stadt oder auch mich persönlich. Diese und andere Vorfälle, auch die Schmierereien, sorgen natürlich dafür, dass die Stadt erheblich in Misskredit gekommen ist. Wir müssen es schaffen, diesen nachhaltig beschädigten Ruf wieder herzustellen. Der Bürgerdialog zum Thema Asyl, den wir im vergangenen Jahr im Kulturhaus veranstaltet haben, hat gezeigt, dass die Freitaler eine Diskussionskultur pflegen, die von Sachlichkeit geprägt ist.

2016 war auch das erste komplette Jahr für Sie als Oberbürgermeister. Was ändert sich, wenn die Einarbeitungsphase abgeschlossen ist?

Es ist ein Job, der mir Freude macht. Man kann entscheiden, kann gestalten, kann um gute Lösungen ringen. Das kostet natürlich auch eine ganze Menge Kraft, weil demokratische Prozesse nun einmal von Mehrheiten leben. Diese immer zu bekommen, das ist die Herausforderung. Ich habe vieles von meinem Vorgänger übernommen, und die Stadt steht wirtschaftlich gut da. Aber natürlich will ich meine eigene Handschrift hinterlassen, setze eigene Schwerpunkte. Ich denke, dass wir gerade in der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat einiges verbessert haben und verzahnen die Verwaltungsarbeit noch stärker. Wir denken die Stadt mit all ihren Unternehmen, Vereinen und Akteuren als Familie.

Was wird das Jahr 2017 für Freital bringen?

Im Januar hoffe ich, dass der Stadtrat den städtischen Haushalt beschließt. Das ist das Werk, womit die Verwaltung dann arbeiten kann. Dort stehen zum Beispiel ehrgeizige Ziele zu Kita- und Schulsanierungen, zur Infrastruktur, zur Stadtentwicklung drin. Eine Rolle spielen aber auch jede Menge freiwillige Aufgaben – Musikschule, Kulturhaus, Bibliothek, Vereine, Sport und so weiter. Insgesamt ist es der Anspruch, dass wir solide wirtschaften, sodass wir unseren nachwachsenden Generationen eine Stadt mit Gestaltungsmöglichkeiten hinterlassen. 2017 werden wir auch schon Konzepte für die Hundertjahrfeier Freitals im Jahr 2021 angehen. Das bedarf einer soliden Vorbereitung. Außerdem wollen wir das Thema Wirtschaftsförderung intensivieren, damit hier Arbeitsplätze geschaffen werden. Und unser Stadtentwicklungskonzept steht zur Fortschreibung an. Das soll die Richtung für die kommenden Jahre vorgeben.

Sie hatten das Thema Lederfabrik ja schon angesprochen. Wann wird es dazu eine Entscheidung im Stadtrat geben?

Bei Entscheidungen von dieser Dimension sollten wir uns nicht unter Druck setzen lassen. Ich denke, im ersten Halbjahr 2017 wissen wir, wie es mit der Lederfabrik weitergeht.

Beim Areal Sächsischer Wolf lief noch bis Jahresende die Investorensuche. Wie geht es danach weiter?

Dann wird es spannend. Wir müssen sichten, welche Angebote interessant und welche ernst gemeint sind. Es ist die Kunst, den geeigneten Investor zu finden und dies mit unserer Stadtplanung und unseren Wünschen in Einklang zu bekommen. Und wir sind dabei, Formate zu finden, wie die Freitaler in diesen Prozess eingebunden werden können. Es bringt ja nichts, wenn wir zusammen mit dem Investor im stillen Kämmerlein Konzepte entwickeln. Die Bevölkerung muss es annehmen, und da muss man sie natürlich mitnehmen. Das ist auch sinnvoll für den Investor. Was nützt es ihm, wenn das Zentrum steht und die Leute gehen dran vorbei? Es wird also eine Bürgerbeteiligung geben.

Das heißt, Sie versprechen, dass der Freitaler mitreden kann, bevor der erste Spatenstich erfolgt?

Ja, aber es darf natürlich nicht zerredet werden. Es gibt in der Bevölkerung ja ganz unterschiedliche Vorstellungen über die Art Bebauung dort. Es wird eine Herausforderung, für das Gelände ein tragfähiges Konzept zu entwickeln.

Wird es im Jahr 2017 so weit sein, dass man sagen kann: Dieser Investor wird es, und so machen wir es?

Schön wäre es, und wir werden mit Hochdruck daran arbeiten, dass uns das gelingt. Mit Prognosen bin ich aber immer ein wenig vorsichtig.

Wir haben ja schon über das Jahr 2021 gesprochen, was gefühlt noch sehr weit weg ist. Wie stellen Sie sich Freital im Jahr 2021 vor – in einem Satz formuliert?

Ich wünsche mir eine lebendige Stadt mit einem guten Miteinander von Jung und Alt, eine friedliche Stadt und eine florierende Wirtschaft.

Wie viel Prozent auf dem Weg dahin haben Sie nach anderthalb Jahren Amtszeit schon geschafft?

Nach anderthalb Jahren haben wir schon einiges erreicht, was beispielsweise in meinem Wahlprogramm steht. Weiteres ist angeschoben. Aber es geht nicht alles von heute auf morgen. Vieles ist ein Gemeinschaftswerk. Deswegen halte ich die Frage für nicht so zielführend. Am Ende der siebenjährigen Amtszeit muss man etwas vorzuweisen haben, und daran wird man gemessen. Dann entscheidet sich, wie viel geschafft ist, von dem, was man versprochen hat.

Das Interview führte Tobias Winzer.

