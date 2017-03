Bürger sollen Ärgerstellen melden Im April sollen bei einem Rundgang im Wohngebiet Oberland Ordnung und Sauberkeit kontrolliert werden.

Bärbel Moritz, die Stadtteilmanagerin, hat derzeit alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung des nächsten Stadtteilrundganges. Am 26. April geht es ab 14 Uhr zu Fuß durch das Wohngebiet Oberland. Da kann jeder Bewohner des Stadtteils dabei sein. Auch der Leiter des Bauamtes der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf, Matthias Lachmann, und Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften haben sich angekündigt.

In diesem Jahr geht es um Ordnung und Sauberkeit im Wohngebiet. Für die Planung der Tour im April trifft sich der Bürgerbeirat am 30. März im Stadtteilbüro. „Es wäre gut, wenn bis dahin schon Hinweise und Vorschläge der Bürger vorliegen“, sagt die Stadtteilmanagerin. Dann könne man bei der Tour gezielt die Ärgerstellen anlaufen, so Bärbel Moritz. Die Hinweise kann man per Telefon oder persönlich im Stadtteilbüro, per Zettel im Briefkasten des Büros oder per E--Mail abgeben. (SZ/gla)

0162 980 3379, stadtteilbuero@treff47.de

