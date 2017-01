Bürger rüsten auf Die Zahl der Anträge auf einen kleinen Waffenschein hat sich mehr als verdoppelt. Auch Schützenvereine haben Zulauf.

Wer eine Schreckschuss-Pistole in der Handtasche hat, muss auch Besitzer eines kleinen Waffenscheins sein. Den legen sich immer mehr im Landkreis zu. © Oliver Killig/dpa

Die Bürger im Kreis Meißen befinden sich im Verteidigungsmodus. Innerhalb eines Jahres hat die Waffenbehörde mehr als doppelt so viele kleine Waffenscheine ausgestellt. Die Zahl stieg von 159 im Jahr 2015 auf 385 im vergangenen Jahr. Insgesamt sind nun mehr als 730 Landkreisbewohner im Besitz eines kleinen Waffenscheins, der erlaubt, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit zu tragen sowie den Einsatz in Gefahrensituationen, zum Beispiel gegen Tiere. 2 673 Personen im Landkreis haben eine waffenrechtliche Erlaubnis – das sind außer dem kleinen Waffenschein zum Beispiel Waffenbesitzkarten für Jäger und Sportschützen sowie der große Waffenschein für Schusswaffen.

Die Schützenvereine und Waffenhändler reden nicht gerne über dieses Thema. Der große Ansturm, der im August 2015 begonnen habe, sei schon wieder vorbei, beschwichtigt eine Waffenhändlerin aus dem Landkreis. Ihre Kunden seien sowohl männlich als auch weiblich und würden zum Selbstschutz kaufen. „Weil vielen schon etwas passiert ist.“

Wie vom Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler (VDB) zu erfahren ist, sind Abwehrspray, taktische Taschenlampen mit Stroboblitz-Blendfunktion, Schrillalarme sowie Schreckschusswaffen die Bestseller. Seit dem vergangenen Winter würde es diese wachsende Unsicherheit in der Bevölkerung geben, weshalb sich die Menschen informieren, wie sie sich vor Übergriffen schützen können, so VDB-Sprecher Roland Zobel.

Laut Statistik ist die Kriminalität im Landkreis im Jahr 2015 zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Es wurden weniger Autos gestohlen, dafür stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche und Gewalttaten. Auch wenn für 2016 noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, geht die Polizei von einem weiteren Rückgang der Straftaten aus.

Laut Statistik profitieren auch die sächsischen Schützenvereine von der Unsicherheit der Bevölkerung. Konnten 2014 nur 0,3 Prozent neue Mitglieder begrüßt werden, waren es ein Jahr später schon 8,5 Prozent mehr. Und im vergangenen Jahr wurde nach einem Anstieg von 7,5 Prozent die historisch hohe Mitgliederzahl von 15 527 erreicht. Ein Plus von mehr als 1 000 im Vergleich zum Vorjahr.

Links zum Thema Kommentar: Waffen sind Warnsignal an Politik

Ein Trend, der zwar nicht auf Schützenvereine in der Region zutrifft. In Frauenhain beispielsweise sei die Mitgliederzahl konstant bei etwa 50 Personen, sagt Vereinschef Horst Ikert. In Strehla sieht die Welt hingegen schon wieder anders aus. Der dortige Schützen-Chef Andreas von Hoff konnte im Vorjahr acht neue Mitglieder begrüßen. Bei den wenigsten davon spielten mangelndes Sicherheitsgefühl oder Angst eine Rolle für den Eintritt, ist der Vereinsvorstand überzeugt. Es handle sich meist um Verwandte von Altmitgliedern. Er mache sich in persönlichen Gesprächen ein Bild von den Neulingen, sagt von Hoff.

Im Radebeuler Schützenverein war der Zuwachs im Jahr 2015 besonders groß. „Dabei hätten wir noch mehr Mitglieder aufnehmen können. Aber wir haben immer sondiert und hinterfragt und nehmen nur Leute mit ernstem Interesse auf.“ Manche hätten andere Vorstellungen vom Schützenverein, wollen einfach nur eine Waffe besitzen. „So etwas brauchen wir nicht. Wir betreiben Schießsport, Waffen sind für uns Sportgeräte.“ Die Geselligkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl würden in den Vereinen eine große Rolle spielen. An die Sportgeräte wird nicht gleich jeder gelassen. Deshalb hält Uwe Tengler auch nicht viel davon, dass jeder, der einen kleinen Waffenschein hat, mit einer Schreckschusswaffe in der Tasche herumlaufen kann. „Denn auch damit kann jemand tödlich verletzt werden“, so der Vorsitzende.

Bevor der kleine Waffenschein ausgestellt wird, prüft die Behörde, ob die erforderliche Zuverlässigkeit vorliegt. Die Mitarbeiter erkundigen sich im Bundeszentralregister, bei Staatsanwaltschaft und Polizei. Wie oft danach jemand als ungeeignet eingeschätzt wird, kann das Landratsamt nicht sagen. Auch zur Häufigkeit der Kontrollen von Besitzern scharfer Waffen macht die Verwaltung keine Angaben.

Solche Waffen dürfen zu Hause nur verschlossen aufbewahrt werden. Der Eigentümer muss mindestens 18 Jahre alt sein und eine Sachkundeprüfung vorlegen, etwa eine mehrmonatige Ausbildung im Schützenverein. Bei Schreckschusswaffen ist das Gesetz nicht so streng.

Die Polizei konnte bisher noch keine zunehmende Bewaffnung feststellen, die die Beamten alarmieren würde. Das Mitführen einer Waffe könne zur Verbesserung des eigenen Sicherheitsgefühls beitragen, so Polizeisprecher Thomas Geithner. „Das führt wiederum zu einem selbstbewussteren Auftreten, was das Risiko, als ,leichtes Opfer‘ von Tätern wahrgenommen zu werden, verringert.“ Man sollte sich aber bereits im Vorfeld mit dem Ernstfall beschäftigen. Denn wer die Waffe benutzt, verletzt in der Regel jemanden. „Damit steht sofort auch ein Straftatbestand im Raum. Entscheidend ist, ob ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Auch wenn man es subjektiv selbst annimmt, muss es objektiv nicht so sein“, sagt Geithner. Durch eine eigene Überreaktion könne man sich schnell selbst strafbar machen. Und die eigene Waffe kann sich auch als Bumerang erweisen. Wenn man zum Beispiel beim Einsatz von Reizgas Gegenwind hat. (mit SZ/ewe)

zur Startseite