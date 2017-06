Bürger können an neuer Lärmkarte mitarbeiten Mit einem Aktionsplan will das Eisenbahn-Bundesamt Lärmprobleme auf den Hauptstrecken regeln.

Weinböhla/Coswig. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat begonnen, den Lärmaktionsplan für alle Haupteisenbahnstrecken – das Elbtal gehört dazu – zu erstellen, teilt die Behörde mit. Ab sofort ist die EBA-Informationsplattform im Internet erreichbar, unter www.laermaktionsplanung-schiene.de.

Am 30. Juni soll die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen. Dann ist bis 25. August Gelegenheit, sich an der Planung zu beteiligen. Außer im Internet – die Anwendung zur aktiven Beteiligung wird laut EBA rechtzeitig zum Start der Öffentlichkeitsbeteiligungsphasen zusätzlich zum Informationsangebot freigeschaltet – können sich Interessenten per Post an die Redaktion Lärmaktionsplanung, Postfach 601230, in 14412 Potsdam, wenden. Der dafür vorbereitete Fragebogen kann ab 30. Juni über die Internetadresse heruntergeladen oder postalisch über die genannte Adresse angefordert werden.

Das EBA erarbeitet aller fünf Jahre einen Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes, unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Ziel ist die Regelung von Lärmproblemen und -auswirkungen. Als Haupteisenbahnstrecke gilt ein Schienenweg mit einem Verkehrsaufkommen von über 30 000 Zügen pro Jahr. (SZ)

Gesetzliche Regelungen: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Paragraf 47, a-f

