Bürger können sich beteiligen Die Gemeinde Klingenberg will die Entwicklung ihre Ortsteile weiter voranbringen.

Am Montag, 26. Februar, findet eine Einwohnerversammlung im Erbgericht Höckendorf statt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Klingenberg. Die Gemeinde Klingenberg plant zwei Einwohnerversammlung zum geplanten Ortsentwicklungskonzept. Eine findet am Montag, 26. Februar, um 18 Uhr im Seminarraum des Hotel-Gasthofs „Zum Erbgericht“ in Höckendorf statt. Die andere war bereits für den 18. Januar geplant, musste aber wegen des Sturms ausfallen. Sie soll nun im Februar oder März nachgeholt werden.

Inhaltlich geht es um das Thema Ortsentwicklung. Um dafür ein Konzept zu erarbeiten, hat der Gemeinderat im Dezember beschlossen, die Agentur für nachhaltige Projekte aus Kurort Hartha mit ins Boot zu holen. Auf beiden Versammlungen wird die Arbeit der Agentur kurz vorgestellt. Und dann sind die Bürger gefragt. Denn die Einwohner können ihre Ideen einbringen und anonym aufschreiben, was sie sich für ihren Ort vorstellen und wo sie noch Verbesserungspotenzial sehen.

Betrachtet werden sollen ganz unterschiedliche Gesichtspunkte und Bereiche, von der Straßenbeleuchtung bis zu Natur und Umwelt. Die Vorschläge werden dann gebündelt und in Arbeitskreisen diskutiert, die wiederum allen Bürgern offenstehen. Anschließend wird sich die Agentur in den einzelnen Ortsteilen umsehen und diese mit neutralem Blick von außen betrachten. Die Infrastruktur wird unter die Lupe genommen, auch der Leerstand in den Ortsteilen wird festgehalten. Zum Schluss ergeben sich dann Maßnahmen und Strategien, die ein Leitfaden sein sollen.

zur Startseite