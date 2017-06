Bürger-Info zur Görnischen Gasse Am kommenden Dienstag können die Meißner einen Informationsabend besuchen.

Der Platz Neugasse/Görnische Gasse soll neu gestaltet werden. Die Meißner haben die Gelegenheit, ihre Ideen einzubringen. © Claudia Hübschmann

Über die Platzgestaltung Görnische Gasse/Neugasse wird in der Stadt seit einigen Monaten debattiert. Soll der Verkehr komplett verbannt und kann auf Parkplätze wirklich verzichtet werden, wie viel und welches Grün sollte bei der Neugestaltung verwendet werden?

Diese und weitere Fragen sollen bei einem Informationsabend am kommenden Dienstag, 18 Uhr, auf der Leipziger Straße 10 im Baudezernat (Beratungsraum EG) erörtert werden. „Die Meißner bekommen Gelegenheit, sich zu möglichen Gestaltungsvariationen zu äußern und Fragen loszuwerden“, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Der kleine Platz an der Einmündung Görnische Gasse/Neugasse soll als Auftakt für die Gestaltung der Neugasse und Eingangsbereich zur Görnischen Gasse an Aufenthaltsqualität gewinnen. Dazu ist eine Neugestaltung geplant, die noch in diesem Jahr beginnen soll. Außerdem wird noch ein passender Name für den bisher namenlosen Platz gesucht. (SZ/mhe)

zur Startseite