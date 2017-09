Bürger im Blick Über 200 Nieskyer haben sich bereits in der SZ-Umfrage zu ihrer Stadt geäußert. Da schauen örtliche Politiker genau hin.

Schlechte Gehwege (oben links) und die fehlenden Zugverbindungen ärgern die Nieskyer. Beim Eisstadion (oben rechts) gehen die Meinungen auseinander. Der Zinzendorfplatz wurde nach Kritik der Büerger üppiger bepflanzt als ursprünglich geplant. © andré schulze

Dem Volk auf´s Maul schauen. Dazu haben Nieskys Stadtverwaltung samt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und der Stadtrat seit dem 12. Januar die Gelegenheit. Seitdem erscheint in jeder Nieskyer Lokalausgabe der SZ die Meinung jeweils einer Person zu den Stärken und Schwächen der Stadt. In dieser Woche wurde die 200er Marke geknackt. Und wie bei den ersten hundert Stimmen erhält die Stadt weiter viele Komplimente. Zwischen all dem Lob, das sich vielfach auf das Kleinstadtflair mit kurzen Wegen, die Einkaufsmöglichkeiten und die Vereinslandschaft bezieht, gibt es aber auch Kritik. Dass diese bei den Verantwortlichen ankommt, zeigt eine stichprobenartige Umfrage bei Stadträten und der Oberbürgermeisterin.

„Ich lese das jeden Tag“, erzählt Beate Hoffmann. An den meisten Kritikpunkten, die von den Bürgern angeführt werden, sei man auch bereits dran. „Ich kenne die Stärken und Schwächen der Stadt. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht“, sagt sie. Zu den Schwächen zählen beispielsweise die zum Teil schlechten Gehwege an der Rothenburger Straße. Dort werde mittelfristig was passieren, kündigt die Oberbürgermeisterin an. Gleiches war allerdings schon von ihrem Vorgänger zu hören. Bei Themen wie einem Kino oder einer Schwimmhalle, die manch ein Nieskyer gern hätte, sei es ungleich schwerer, etwas auszurichten. „Dafür müsste man einen privaten Dritten finden“, sagt sie. Bei einigen Dingen habe die Stadt auch schlicht keine Handhabe. Was die Möglichkeiten für Jugendliche in Niesky angeht, sei man dran und es werde demnächst etwas passieren, so Beate Hoffmann. Was genau damit gemeint ist, sagt die Oberbürgermeisterin allerdings nicht.

Linken-Stadtrat Andreas Konschak verrät ebenfalls nur, dass diesbezüglich etwas in Arbeit ist. Auch er liest die Meinungen der Nieskyer und viele der genannten Probleme seien dem Stadtrat bekannt. Teilweise werde in den Sitzungen auch Bezug auf bestimmte Bemerkungen aus den Artikeln genommen. Dass Niesky in diesen viel Lob erhält, freut Andreas Konschak. Das zeige, dass nach der Wende einiges richtig gemacht worden sei, sagt der langjährige Stadtrat. Und trotz klammer Kassen werde immer wieder etwas gemacht. Allerdings fehlen gut bezahlte Arbeitsplätze, um die Jugend hier zu halten. „Aber das ist ein Problem, wo die Stadt nur schwer gegensteuern kann“, sagt er. Gewerbeansiedlungen wie in Kodersdorf seien kaum möglich, weil dafür schlicht die Flächen fehlen. Im Gewerbegebiet Nord seien die vorhandenen nicht sehr groß und im Gewerbegebiet Süd gehöre die große Freifläche gegenüber dem Autohaus Henke nicht der Stadt.

Harald Prause-Kosubek liest ebenfalls täglich die Meinungen der Nieskyer. Diese seien seiner Ansicht nach aber zu unkritisch mit der eigenen Stadt. „Ich teile die Meinung nicht, dass hier alles in Ordnung ist“, sagt der SPD-Stadtrat. Im Gegenteil. Unter dem ehemaligen OB Rückert sei vieles liegen geblieben. Und nun fehle mitunter das Geld, um Dinge umzusetzen. Bei der Digitalisierung müsse ebenso mehr unternommen werden wie beim Thema Stadtentwicklung. Dass erst kürzlich neues Bauland ausgewiesen worden ist, sei aber ein erster Schritt. Der Breitbandausbau ist für den Stadtrat ebenso wichtig. Auch weil sich Nieskyer Unternehmer immer wieder über die zu langsame Verbindung beschweren würden. Hier ist dem Landkreis Geld bewilligt worden und die Kommune müsse nun die Eigenmittel aufbringen.

In der hiesigen CDU und der Bürgerbewegung Niesky hat man die Serie ebenfalls im Blick. Das sei eine sehr gute Rückmeldung, sagt Frank Mrusek von der Bürgerbewegung, der die Meinungen jeden Tag als Erstes liest. Die Hinweise der Nieskyer nehme man gerne mit. Vieles, wie die öffentlichen Toiletten und deren Beschilderung, sei bereits mehrfach diskutiert worden. Auch für CDU-Stadträtin Gabriele Beinlich ist ein Großteil der geäußerten Probleme nichts Neues. Weil viele Wünsche der Bürger aber mit Geld verbunden seien, könne manches nur nach und nach umgesetzt werden. Statt der gewünschten neuen Spielplätze werden daher erst einmal einzelne Geräte erneuert beziehungsweise neu aufgestellt.

