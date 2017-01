Bürger fürchten Folgen der neuen B 6 Eine Petition soll helfen, damit es wichtige Wege über die Bahnschienen gibt. Sonst fahren Autos bald in eine Sackgasse.

In Niederwartha an der B 6 fehlt ein Fußweg. Das ist nicht das einzige Ärgernis der Anwohner. © Jürgen Lösel/Archiv

Lange Zeit haben Anwohner im Dresdner Westen auf den Bau der neuen Bundesstraße 6 gewartet. Nun wurde im vergangenen Jahr mit dem Bundesverkehrswegeplan ein wichtiger Schritt dafür getan. Der Bund sagt damit die Fördermittel für das Vorhaben zu. Die neue Bundesstraße soll neben den Bahngleisen verlaufen und von der Autobahnabfahrt Altstadt nach Niederwartha führen. Die alte B 6 soll damit entlastet werden. Durchgangsverkehr, der jetzt noch durch die Ortschaften fährt, würde diese dann nicht mehr belasten.

Nun jedoch sorgen sich die Anwohner wegen der Folgen des Vorhabens. In einer Petition haben sie diese erläutert. Nun soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) helfen. Dabei geht es konkret um den Übergang über Gleise und die neue Bundesstraße. An der Straße Am Urnenfeld sollen künftig nur noch Fußgänger und Radfahrer passieren können.

Für Autos ist die Querung der Planung nach nicht möglich. Das wollen die Anwohner nicht hinnehmen. Sie befürchten lange Umwege von bis zu zwei Kilometern. Vor allem Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die nahe Grundschule in Stetzsch bringen wollen, wären betroffen.

20 000 Fahrzeuge täglich

„Der Oberbürgermeister wird insbesondere gebeten darauf einzuwirken, dass im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Bundesstraße am Übergang Am Urnenfeld eine Unterführung für Pkws und Fußgänger errichtet wird“, heißt es in der Petition.

Die Forderung soll in der kommenden Sitzung des Petitionsausschusses behandelt werden. Der tagt am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung. Es ist nicht die einzige Kritik, die es zu dem Vorhaben gibt. Sorgen gibt es wegen des Lärms, der aus dem Talkessel die Hänge hochziehen könnte. Auch werden hohe Auflagen für die Belastung durch Feinstaub erwartet. Und die Anwohner wünschen sich mindestens eine Verbindung innerhalb Cossebaudes von der alten zur neuen Bundesstraße. Das jedoch ist aus finanziellen Gründen nicht möglich.

60 Millionen Euro kostet der Bau der neuen B 6. Der Bund würde die komplette Summe übernehmen. Derzeit fahren über 20 000 Fahrzeuge täglich auf der alten Trasse durch Cossebaude. (SZ/acs)

