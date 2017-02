Bürger bekommen Post Am Freitag werden viele die Aufforderung erhalten, selbst mal zum Stadtrat zu gehen.

Immobilienmakler Jörg Heller vertritt die Initiative gegen den geplanten Recyclingsplatz samt Steinbrecher in Naundorf. © Anne Hübschmann

Die Betroffenen sollen sich um Probleme kümmern, solange nichts beschlossen ist. Das ist die Meinung von Immobilienmakler Jörg Heller. Er vertritt die Initiative gegen den geplanten Recyclingsplatz samt Steinbrecher in Naundorf im Auftrag eines Investors, der an der Scheumann-Straße Eigenheime bauen möchte. Allerdings, mit einem Recyclingplatz vor der Haustür, einschließlich Zufahrtsstraße, dürfte das schwierig sein. Also unterstützt er die Anwohner, die von sich aus wegen der befürchteten Lärm- und Staubbelastung mobil machen. Am Mittwoch, am 8. Februar, wird das Thema erneut im Stadtrat behandelt. 500 Briefe werden dazu an Haushalte in Naundorf, auf der Villastraße, Sonnenlehne und Bobersbergstraße verteilt.

Nachdem ein Probebetrieb simuliert wurde und Zahlen auf dem Tisch liegen, geht es nun um die Meinungsbildung unter den Stadträten. Stadtplaner Steffen Patschger wird das Wichtigste vortragen. Bei Fragen wird der beauftragte Fachplaner der Firma Lindemann, Thomas Bolduan vom Riesaer Ingenieurbüro BIB. Bolduan, das Vorhaben sicher eingehend erläutern.

