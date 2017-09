Bürgelschüler drehen dritten Film Ein Geschichtsprojekt in Weißwasser räumt Preise über Preise ab und verhilft den Schülern zu enormem Selbstbewusstsein.

Stolz wie Oskar: Die Schüler der Klasse 9/1 der Bruno-Bürgel-Oberschule Weißwasser erhielten vor zwei Wochen den sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis. Die Freude darüber war groß. Sie gibt Mut und Energie für das nächste große Projekt. © Joachim Rehle

Dennis (14) ist mit Oliver (15) im Ausgrabungsteam, als die damalige Klasse 6/1 der Bruno-Bürgel-Oberschule einen Pechofen aus dem Spätmittelalter am Tagebaurand vor den Toren Weißwassers ausgräbt. Dennis findet das Gemeinschaftsprojekt mit dem Sächsischen Landesamt für Archäologie heute immer noch toll. „Du warst an der frischen Luft und hast am Ende des Tages gesehen, was du geschafft hast.“ Die vor drei Jahren abgeschlossene Ausgrabung hatte Folgen. Sie reichen bis heute. Nicht nur, dass die Schüler sich gerne daran erinnern. Bestandteil war damals ein Film über die Zeit, in der der Pechofen in Benutzung war, also das 14./15. Jahrhundert. In einer Spielszene stellten die Schüler das Leben der damaligen Landbevölkerung nach. Interviews kamen hinzu und Außendrehs. Ein zweiter Film folgte. Und nun arbeiten die Schüler, mittlerweile in der Klasse 9/1, bereits an einem dritten.

Ab Februar 2018 wollen die Schüler das 20. Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen in Szene setzen. „Wir haben als Grundlage beeindruckende Fotos gefunden, zum Beispiel von einer Panzersperre bei Uhren Lindner in der Bautzener Straße oder vom Rathaus mit Hakenkreuzfahnen“, erzählt Cornelia Staruß. Für die Geschichts- und Klassenlehrerin ist klar, dass der Film die Nazizeit in Weißwasser nicht aussparen kann. Im April nächsten Jahres will sie mit ihren Schülern einen Flüchtlingstreck auf dem Weg von Schlesien Richtung Westen in Szene setzen, wie er damals auch durch Weißwasser kam. Selbstverständlich kommen in der filmischen Collage auch die Anfänge des Eishockey nicht kurz.

Die fachliche Beratung übernimmt Ortschronist Lutz Stucka, die technische, wie bei den bisherigen Filmen auch, die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle Bautzen (SAEK). Die Mitarbeiter des gemeinnützigen Angebots betreuen Beiträge von Schülern und Senioren in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Online. Die SAEK-Mitarbeiter waren so begeistert von der Kreativität und dem Engagement der Weißwasseraner Schüler, dass sie sie baten, einen kleinen Beitrag zum bevorstehenden SAEK-Jubiläum beizusteuern. Die Bitte erreichte die Schüler auf einer Klassenfahrt an die Ostsee. Spontan drehten sie ein echt cooles Handy-Video.

Der bewusste und erfolgreiche Umgang mit den elektronischen Medien verleiht den Schülern einen enormen Kick. „Man merkt total, wie selbstbewusst die dadurch geworden sind“, sagt Cornelia Staruß. Den Bewerbungen, um die Schüler im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wechsel in die Ausbildung nicht herumkommen, tut das nur gut, so Staruß.

Keinen geringen Anteil an dem neuen Selbstbewusstsein der Schüler haben auch zahlreiche Preise, die sie mit der Ausgrabung und den Filmen abräumten. Erst vor zwei Wochen erhielten sie aus den Händen von Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis, eine Auszeichnung, die nur alle drei Jahre vergeben wird. Für die Ausgrabung wurden sie mit dem Pegasus-Preis im Rahmen des Projekts „Schüler adoptieren Denkmale“ ausgezeichnet. 2016 gab es eine 2. Platz beim Medienpädagogischen Preis der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und des Kultusministeriums. Außerdem den Landespreis für Heimatforschung. Für den bewarben sich über 100 Initiativen, 90 Prozent davon wurden von Gymnasialklassen eingereicht, so Cornelia Staruß nicht ohne Stolz.

Die Filme über das Hochmittelalter und die Zeit bis zum 1. Weltkrieg sind in der Touri-Info am Bahnhof erhältlich.

