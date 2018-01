Bürgel-Oberschüler zeigen ihr Haus Zum Tag der offenen Tür haben die Weißwasseraner Schüler spannende Versuche vorgeführt.

Olga, Jessica und Patricia zeigen die Wirkungsweise eines Bandgenerators. © Joachim Rehle

Weißwasser. Zum Tag der offenen Tür an der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser haben die Schüler den Gästen gezeigt, was es in ihrer Schule gibt. Dazu waren alle Klassenzimmer geöffnet. An spannenden Versuchen wurde gezeigt, dass Schule Spaß machen soll. Im Bild demonstrieren Olga, Jessica und Patricia die Wirkungsweise eines Bandgenerators. Zahlreiche Eltern haben sich mit ihren Kindern der vierten Klasse in der Schule umgesehen und sich über besondere Angebote der Schule informiert. Fragen zur Unterstützung bei der Lese- und Rechtschreibschwäche der Schüler standen dabei im Mittelpunkt des Interesses.

