Bündnis für Industriepark Oberelbe

Ist so ein Industriepark an dieser Stelle überhaupt möglich? Nachdem im Sommer 2016 die Idee geboren wurde, gaben die drei Städte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Das Ergebnis liegt nun vor: „Wir haben insgesamt eine Fläche von 232 Hektar analysiert, 140Hektar davon können konfliktarm entwickelt werden“, sagt Martina Kasparetz-Kuhlmann vom gleichnamigen Planungsbüro aus Crostau. Das entspricht in etwa 200 Fußballfeldern. Die Flächen befinden sich links und rechts des Autobahnzubringers; eine Fläche von 50 Hektar (in der Grafik orange gekennzeichnet) ist der Kern des Areals. Südlich des Barockgartens müsste ein neuer Anschluss an den Autobahnzubringer errichtet werden.

Sollten nicht zunächst einmal vorhandene Flächen genutzt werden? In der Tat gibt es in der Umgebung noch etliche Gewerbeflächen, zum Beispiel in Copitz-Nord oder im interkommunalen Gewerbegebiet Dresden-Heidenau. Aber: „Das sind ganz verschiedene paar Schuhe“, sagt Heidenaus CDU-Bürgermeister Jürgen Opitz. Zum einen sei die Verkehrsanbindung des zweitgenannten Areals suboptimal. Zum anderen würde der Industriepark Oberelbe im Gegensatz zu bereits bestehenden Gewerbegebieten so viel Platz bieten, dass auch ein großer Produzent in die Region gelockt werden könnte. Man dürfe nicht warten, bis die anderen Gewerbegebiete voll sind, sagt Opitz.

Welches Unternehmen kommt für die Flächen infrage? Die Städte haben keinen Großinvestor in der Hinterhand. Ein Autobauer, ein Elektronikkonzern oder ein Zulieferer für die Luftfahrtindustrie könnten mögliche Kandidaten sein, heißt es bei der Wirtschaftsförderung Sachsen. Zusätzlich ist aber auch Platz für kleinteilige Strukturen.

Was kostet die Entwicklung des Gewerbeparks? Auf 61 Millionen Euro werden die Kosten für den ersten Abschnitt geschätzt. So viel Geld müsste der Dreier-Bund ausgeben, um die erste Großfläche anbieten zu können. Die Städte rechnen mit Fördermitteln, mit denen deutlich mehr als die Hälfte der Kosten gedeckt werden soll. Dennoch müssten sie in Vorleistung gehen und würden sich die Kosten danach teilen, welche Gewerbeentwicklung sie in der Folge erwarten.

Welche Hürden muss das Vorhaben nehmen? Es gibt einige Fallstricke: Als kompliziert gilt die Entwässerung, teilweise sind Höhenunterschiede von mehr als fünf Prozent zu beachten. Mit Blick auf den benachbarten Barockgarten Großsedlitz spielt Denkmalschutz eine Rolle, und die Flächen grenzen an zwei Flora-Fauna-Habitate – eines davon mit einer Fledermauspopulation. Zudem müssen die Landwirte bereit sein, Agrarflächen an die Städte abzutreten. Ohne Ausgleich wird das kaum gehen.