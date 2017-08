Bühnen-Oma wettert in Rothenburg Am Freitag macht Jutta Lindner als „Gladiator am Rollator“ den Martinshof unsicher.

Oma F.R.I.E.D.A wandert derzeit von Zittau nach Usedom. Unterwegs tritt sie auf. © PR

Region. Jutta Lindner, Kabarettistin und Autorin aus Saarbrücken, verkörpert eine unwiderstehliche Bühnen-Oma. Seit 2010 steht sie als Oma F.R.I.E.D.A im Rampenlicht. Im August ist sie auf einer Deutschland-Tournee der besonderen Art unterwegs, einer „kabarettistischen Wanderung“ Von Zittau bis Usedom. Täglich wandert sie 15 bis 25 Kilometer zu ihrem nächsten Auftrittsort. Der ist am Freitag der Martinshof in Rothenburg. Dort gibt sie ab 19 Uhr den „Gladiator am Rollator“. Darin beweist sie als Chefin des Seniorenclubs „Fidele Rosinen“, dass auch betagte Seniorinnen extrem aktiv und multitaskingfähig sind. (szo)

