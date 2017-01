Bühne statt Backstube Für die Chartspitze reicht‘s nicht mehr, für volle Stadien aber allemal: Seit 25 Jahren ist DJ Bobo auf Tour.

Bis heute genießt DJ Bobo mit seinen Hits von damals Kultstatus. Die Haare sind zwar geschoren, die viel zu weiten Hemden ausgemustert, aber der Erfolg ist geblieben. © picture alliance / dpa

Die Haare wellen sich längst nicht mehr über die Schultern. Auch die Hosen und Hemden sind enger geschnitten. Doch sonst hat sich nicht viel verändert: Mit eingängigen Melodien, tanzbaren Beats und simplen Texten schafft es DJ Bobo noch immer regelmäßig in die Charts.

In den 90ern war er dort Stammgast, thronte vor allem in seiner Schweizer Heimat ganz oben. Auch in Deutschland wurden „There is a party“, „Everybody“ oder „Pray“ Hits – und genießen Kultstatus. Fans von damals schwelgen heute in Erinnerungen, kommentieren im Internet zu Tausenden in nostalgischer Tonart die Videos von einst. Für die Chartplätze ganz oben reicht es zwar nicht mehr ganz, doch kratzten die letzten Alben des Musikers hierzulande zumindest oft an den Top 10.

Nur wenige Eurodance-Künstler, wie der in den 90ern populäre Stil mit Sprechgesängen und Techo-Einlagen genannt wurde, können auf eine ähnliche Karriere zurückblicken. Snap, Dr. Alban oder Culture Beat sucht man vergebens in den Hitlisten. Doch wenn sich DJ Bobo, der eigentlich Peter René Baumann heißt, live die Ehre gibt, strömen die Fans wie in den 90ern in die Konzerthallen. Seit 25 Jahren steht er auf der Bühne und feiert das Jubiläum mit einer gigantischen Tour.

Den Auftakt der 30 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz bildet am Freitag der Auftritt im Europapark Rust. Auch in Dresden tritt DJ Bobo auf: am 23. April in der Energieverbund-Arena. Weitere Konzerte in Osteuropa und Südamerika sind geplant. Dass er seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne steht, mag er selbst nicht glauben: Es fühle sich an, als sei alles erst gerade losgegangen, sagte er der Mittelbadischen Presse: „Wir hatten nie einen Karriereknick. Wir durften immer live in großen Hallen spielen und dürfen das immer noch.“

Nach wie vor fühlt sich der Musiker auf der Bühne wohl, begeistert mit immer neuen, aufwendigeren Shows. Die Kraft dafür nimmt er auch aus seiner Ausbildung zum Bäcker: „Ich habe zwei Dinge gelernt damals: Disziplin und Durchbeißen.“ Die Bühne mit der Backstube tauschen, das wolle er aber nicht. Dass er die Lehre überhaupt beendet hat, erstaune ihn bis heute.

