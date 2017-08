Bühne mit Blessuren Nieskys Platz der Jugend ist in die Jahre gekommen und das Podest gesperrt. Taugt das Areal zum Autokino?

Auf dem Platz der Jugend findet an zwei Tagen in der Woche ein Markt statt. Die Bühne samt Denkmal ist seit einigen Monaten wegen Baufälligkeit gesperrt. © André Schulze

Es ist ein spannender Vorschlag, den Catherine Kleicke Mitte Juli macht. Warum sollen auf dem Platz der Jugend mit seiner großen Bühne in Zukunft nicht Filme gezeigt werden? „Der Parkplatz bietet sich als Autokino an“, sagt die Unternehmerin, „und Niesky hätte wieder ein Kino!“ Wie viele andere in der Stadt blickt Catherine Kleicke mit etwas Wehmut auf den Platz, auf dem früher deutlich mehr los gewesen ist. Außer den Markttagen, bedauert sie, passiere auf der Fläche im Nieskyer Zentrum mittlerweile nur noch sehr wenig.

Doch wie viel Sinn macht ein regelmäßig stattfindendes Autokino im beschaulichen Niesky? Schon in deutlich größeren Städten wie beispielsweise Magdeburg hat sich ein solches Angebot nicht durchsetzen können. In Sachsen gibt es gegenwärtig gerade noch zwei Autokinos. Beide betreibt Jörg Nicolai. Er zeigt zum Beispiel auf dem alten Messegelände in Leipzig während der Sommermonate aktuelle Kinofilme. Offenbar mit Erfolg. Erst im Frühjahr hat er dort eine massive Leinwand aufgestellt, da die Leinwand zuvor oft gerissen ist, berichtet sein Mitarbeiter Rolf Herold. Das andere sächsische Autokino liegt im Erzgebirge nahe dem Freibad Geyer in der sächsischen Provinz. Zwar existiert es schon mehrere Jahre, doch die mehr als 60 Parkplätze sind selten voll belegt. Das Kulturangebot ist wohl vor allen Dingen Jörg Nicolais Leidenschaft zu verdanken. Die Stadt Geyer ist gerade mal halb so groß wie Niesky.

Für den Platz der Jugend hat die Große Kreisstadt bisher noch keinen Plan in der Schublade, wie das Areal neu belebt werden könnte. Zumal die Bühne mit dem sozialistischen Kunstwerk seit gut einem Vierteljahr gesperrt ist. „Wir können die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten“, erklärt Steffi Mütze aus dem Nieskyer Rathaus die Maßnahme. Ein Umbau dürfte sich aber schwierig gestalten. Denn das Kunstwerk aus DDR-Tagen steht unter Denkmalschutz.

Für ein Autokino ist aber vielleicht gar kein Umbau notwendig. Unternehmen wie Big Cinema aus Leipzig haben sich darauf spezialisiert, temporäre Open-Air-Kinos anzubieten. „Wenn Kunden uns anfragen, unterbreiten wir ein unverbindliches Angebot“, erklärt Mitarbeiterin Sandra Wolff. Mindestvoraussetzungen gibt es, abgesehen von einem Stromanschluss und einer Sicherung für die Leinwand, nicht.

zur Startseite