Bühne frei für Kinderlieder 30 Liedermacher aus ganz Deutschland kommen Anfang Februar in die Oberlausitz – für Konzerte und mehr.

Laden für Anfang Februar zum ersten Oberlausitzer Kindermusikfestival ein: Liedermacherin Beate Tarrach, in deren Händen die künstlerische Leitung liegt, und Stefan Lehmann vom Bautzener Steinhaus, der sich um alles Organisatorische kümmert. © Robert Michalk

Noch ist die Bühne im Steinhaus leer. Üblicherweise spielen hier gestandene Bands oder auch Newcomer, läuft Kino für Erwachsene oder auch Kabarett. In vier Wochen wird aber ein bisher eher ungewohntes Publikum durch den Saal wuseln. Dann steigt eine Mitmachparty für Kinder ab vier Jahren, unter anderem mit dem Musiker Donikkl, von dem das bekannte Fliegerlied „So a schöner Tag“ stammt. Das Konzert ist Teil des Oberlausitzer Kindermusikfestivals, das Anfang Februar erstmals in der Region stattfindet.

„Für uns ist das eine neue Zielgruppe“, sagt Stefan Lehmann, der sich im Steinhaus um die Organisation von Veranstaltungen kümmert. Beate Tarrach hingegen arbeitet täglich mit Kindern dieser Altersgruppe. Sie vermittelt in Kitas und Grundschulen spielerisch die englische Sprache und steht als Kinderliedermacherin „Liederliesel“ zusammen mit ihrem Partner Reinhard Simmgen alias „Leichtfuß“ auf vielen Bühnen. Das Musikerpaar aus Soritz bei Kubschütz ist auch im bundesweiten Netzwerk kindermusik.de vertreten, und das lädt aller zwei Jahre zu einem Kinderliederfestival ein, immer an einem anderen Ort. Beate Tarrach wollte es gern einmal in der Oberlausitz veranstalten – und damit so manch negativer Schlagzeile aus der Region etwas Positives entgegensetzen. „Gemeinsam zu musizieren, schafft ein gutes Gefühl.“ Auf der Suche nach Unterstützern landete sie schließlich beim Steinhaus.

Mitmachtkonzerte für Kinder

„Uns war von Anfang an wichtig, dass das Festival nicht nur an einem Ort, sondern in der gesamten Region stattfindet“, sagt Stefan Lehmann. Und so sind auch weitere soziokulturelle Zentren wie die Kulturfabrik Hoyerswerda und die Garage Weißwasser als Veranstalter mit im Boot. Allerdings folgte der Idee erst einmal eine Zitterpartie. Denn lange war offen, ob es für das Projekt finanzielle Unterstützung gibt. Erst kurz vor Weihnachten kam die erhoffte Nachricht: Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien überweist einen Zuschuss. Auch die Kulturstiftung des Freistaates und die Stadt Bautzen geben Geld, und der Verkehrsverbund Zvon hat zugesagt, Kindergruppen gratis zu befördern.

Denn Schwerpunkt des Festivals werden Mitmachkonzerte für Kita- und Grundschulkinder sein. „Viele Termine sind schon ausgebucht“, sagt Beate Tarrach. Dabei werden Kinder nicht nur Zuhörer sein, sondern aktiv einbezogen. So wurden bereits im Vorfeld Texte an einige Einrichtungen geschickt, damit die Kinder zu den Liedern eine kleine Geschichte spielen können. In Zusammenarbeit mit der Tanzschule Pohle und der Kindertanzgruppe des Sorbischen National-Ensembles werden Lieder getanzt. Insgesamt werden 30 Künstler aus verschiedenen Regionen Deutschlands zu 16 Konzerten, unter anderem in Bautzen, Hoyerswerda, Löbau, Weißwasser und Görlitz erwartet, darunter auch öffentliche für die ganze Familie. „Es wird eine sehr bunte Mischung, quer durch verschiedene Musikstile“, verspricht Beate Tarrach. Auch Stefan Lehmann staunt über die Vielfalt an Künstlern, die „mit viel Energie und Power gut gemachte Kindermusik“ bieten.

Interessenten gesucht

Die Musiker werden nicht nur auftreten, sondern auch Menschen, die mit Kindern arbeiten, anleiten. In neun Workshops geht es um neue Kinderlieder, Bewegung und Entspannung mit Musik, Singen und Sprechen mit den Händen und vieles mehr. Dafür können sich noch Interessierte anmelden. „Wir Liedermacher freuen uns natürlich auch, uns zu treffen und voneinander zu lernen“, sagt Tarrach. Und der Spaß soll auch nicht zu kurz kommen – weder für die Musiker noch für ihr Publikum.

www.oberlaus.rocks

