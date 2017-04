Bühne frei für die Putzkolonne Theaterfreunde machten zum 77. Mal die Felsenbühne sauber. Woher kommt der Elan?

Kein Publikum, trotzdem großer Auftritt: Karla Hanke, Horst Mattern, Lara Fredrich und Janin Schinnerling (v.l.) putzten am Sonnabend die Rathener Felsenbühne. © Steffen Unger

Hier reitet Old Shatterhand zu Winnetou und das Aschenbrödel zum Prinzen. Aber nur, wenn Zuschauer da sind. Heute guckt keiner. Heute kratzen Laubrechen über den Reitweg, statt der Pferde traben Menschen mit Schubkarren umher. Die IG Literatur und Schauspiel ist zum Frühjahrsputz auf der Felsenbühne Rathen angerückt. Dreißig Leute, vom Schulmädchen bis zum alten Herrn, zupfen Unkraut, schrubben Bänke und fegen die Bühne blank. Andreas Gärtner, Manager des Theaters, freut sich wie ein Schneekönig. Mit dem, was hier geschafft wird, sagt er, hätte der Hausmeister einen Monat zu tun.

Hinter einer der Schubkarren stapft ein Senior Ende siebzig. „Natürlich Theater“ steht auf seiner Schirmmütze. Es könnte das Motto des Tages sein. Horst Mattern, einst Chemie-Meister im Radebeuler Arzneimittelwerk, ist, wie die meisten hier, theaterverrückt, und liebt die Felsenbühne. „Ein Theater unter freiem Himmel ist was ganz Besonderes“, sagt er. Jede Spielzeit kommt er her, um sich ein Stück anzusehen. Und vor jeder Spielzeit kommt er, um freiwillig zu arbeiten. Von den bisher 77 Einsätzen der IG hat er 75 mitgemacht. Nicht nur im Publikum sitzen und sich an den Stücken erbauen sei wichtig, sagt er, sondern auch anzupacken. Er blickt umher. „Sie sehen ja, wie es hier aussieht.“

Das Laub ist der größte Feind. Ihn zu besiegen, müht sich Karola Hanke mit ihrem Drahtbesen. Sie ist heute zum ersten Mal da. Ein Fernsehbericht über die Putztruppe hat sie neugierig gemacht, erzählt sie. Zuletzt war sie in ihrer Jugend auf der Felsenbühne, was dreißig Jahre her sein dürfte. Beim Putzen nutzt sie die Gelegenheit, sich den Ort mal wieder in Ruhe anzuschauen. Die Arbeit gefällt ihr. Sie lernt neue Leute kennen, alle sind nett. Ein Gefühl von Subbotnik stellt sich ein. Und wenn sie demnächst mal eine Aufführung besucht, wird sie daran denken, dass der ordentliche Anblick auch ein bisschen ihr Werk ist.

Horst Mattern will nicht angeben. Aber er würde sich nicht wundern, wenn diese Aktion hier der langlebigste Arbeitseinsatz im ganzen Land wäre. Angefangen hat alles 1962, als via Aufruf in der SZ Freiwillige zum Helfen auf der Felsenbühne gesucht wurden. Die Schauspielfreunde, die damals noch AG Theater im Kulturbund der DDR hießen, fuhren hin, mit vielen anderen, mit Brigaden und Jugendclubs. Die Sache galt als VMI, Volkswirtschaftliche Masseninitiative. Von Masse kann heute keine Rede mehr sein. Die IGler halten als Einzige zur Stange. Das macht sie mächtig stolz.

Frank Gunkel, 68, wischt in den Zuschauerreihen. Demnächst wird der ehemalige Lehrer und Felsenbühnenkomparse hier mit der Familie „Die Goldene Gans“ anschauen. Die Karte hat er geschenkt gekriegt. Schade, dass er nicht weiß, wo er mit den Enkeln sitzen wird, sagt er. „Sonst könnte ich die Plätze besonders gut putzen.“ Sauber sein werden alle 1 800 Sitze auf jeden Fall. Bevor die Story mit der Goldgans am 13. Mai Premiere hat, kommt die IG noch einmal zum „Feinputz“ vorbei.

