Bühne frei für die letzte Spendengala Am 3. Dezember laden Görlitzer Thomas Majka und sein Team wieder zu einer Show ein, bei der Geld für Kinder gesammelt wird.

Der Herr der Kugeln: Kelvin Kalus (hier bei einem Auftritt in Zittau) kommt zur Spendengala am 3. Dezember in die Landskron Brauerei. Der Künstler aus Dresden ist seit seinem Mitwirken beim RTL-Supertalent auch schon bundesweit bekannt. © SZ-Archiv / Matthias Weber

Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das sagt der Görlitzer Entertainer Thomas Majka, der vor sieben Jahren die erste Spendengala zugunsten kranker Kinder ins Leben gerufen hatte. Am 3. Dezember gibt es nun die 7. und letzte Auflage der Show, in der alle Künstler unentgeltlich auftreten. Neben Görlitzern sind das diesmal der Jonglage-Star Kelvin Kalus aus Dresden, den mancher noch vom RTL-Supertalent kennt, und die Sängerin JeLa aus Daubitz.

Das Team der Spendengala ist inzwischen in den Verein Wünsche von Herzen gewechselt, den Thomas Majka gegründet hat. Durch die neue Form der Organisation sei es leichter, das ganze Jahr über Spenden zu sammeln. „Die Ziele und die Arbeit haben sich dementsprechend auch verändert. Durch den Verein ist es uns allen nun möglich, aktiver die Wünsche von Menschen zu erfüllen“, sagt Thomas Majka.

Spendengala am 3. Dezember, 15.30 Uhr, in der Landskron Brauerei: Eintritt 5 Euro, Kartenvorbestellung möglich über: live(at)spendengala.net

