Bühne frei für den Kasper Die Holzköppe sind im Anmarsch aufs Osterzgebirge. Diesmal haben sie einen besonders weiten Weg vor sich.

Wie schon im Vorjahr ist auch Jens Hellwig aus Radebeul mit dabei. Er spielt unter anderem für Kinder ab vier Jahre im Gasthof Bärenfels die lustige Geschichte „Das Wettzaubern oder die neugierige Prinzessin“. © Egbert Kamprath

Kasper gibt es sicher viele. Wer aber das Programm zum Osterzgebirgischen Puppentheaterfest liest, das am Freitag in einer Woche beginnt, könnte glauben, das Land sei in Puppenspielerhand. Dabei ist diese Kunst tatsächlich eine Rarität. Es gelingt jedoch dem künstlerischen Leiter Hans-Joachim Hellwig, den seine Freunde nur Hajo nennen, seit zwölf Jahren mit dem gastgebenden Verein KulturGeschichte Bärenfels immer wieder, ein kleines, aber feines dreitägiges Puppentheaterfest auf die Beine zu stellen und neue Akzente zu setzen.

Die Veranstaltung hat sich nicht nur etabliert und zieht inzwischen Gäste weit über die Region hinaus an. Der Kasper eroberte sich auch über die Jahre vom oberen Osterzgebirge aus immer weitere Gebiete. Von der Geburtsstätte, dem Bärenfelser Gasthof, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg mit Paul Hölzig einer der besten Puppenspieler Sachsens auftrat, ging es immer weiter in die Fläche: nach Seyde in die Herklotzmühle, nach Geising in den Leitenhof und in den Veranstaltungsraum von Johnsbach. Diesmal ist nach der Sanierung des Großen Parksaals in Dippoldiswalde auch das Kulturzentrum in der Großen Kreisstadt mit dabei. Wieder stehen insgesamt 20 Veranstaltungen auf dem Programm. Und dass Puppentheater nicht nur was für Kinder ist, wie Hans-Joachim Hellwig zu sagen pflegt, diesen Beweis tritt er auch diesmal an. 13 Vorstellungen warten auf die kleinen Gäste, aber es gibt auch sieben Inszenierungen für Erwachsene.

Hellwig konnte dafür auch Künstler gewinnen, die Weltliteratur auf die Bühne bringen. Das Figurentheater con Cuore aus Schlitz in Hessen wird am 15. Oktober in Johnsbach „Notre Dame“ aufführen, ein Traumspiel nach Victor Hugos „Der Glöckner von Notre Dame“. Gleichzeitig können Gäste in Geising Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ mal aus einer ganz anderen Perspektive erleben, wenn das Hohenloher Figurentheater aus Herschbach in Rheinland-Pfalz die Bühne betritt.

Diesmal wird das Festival zudem wieder international. Die Puppenbühne Zappelfetzn aus Österreich wird zum zweiten Mal beim Osterzgebirgischen Puppentheaterfest dabei sein. Ihre Aufführungen zählen zu den Glanzlichtern, die am nächsten Wochenende zu erleben sind. Brigitte Haslwanter, die die Puppen zum Leben erweckt, bringt zwei lustige Kaspervorstellungen für Kinder mit.

