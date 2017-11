Bühlauer Radweg endet im Nichts Die Verbindung nach Ullersdorf ist nach fünf Jahren immer noch nicht fertig.

Der Radweg zwischen Bühlau und Ullersdorf ist für viele Anwohner ein Ärgernis. In der Stadtratssitzung am Donnerstag gab es deshalb eine Bürgeranfrage dazu. Denn der Weg wurde vor fünf Jahren teilweise gebaut. Doch etwa 80 Meter vor der Brücke über die Prießnitz endet er, Radfahrer müssen die Autobrücke nehmen, die auch nicht mehr gut in Schuss ist.

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) bestätigte, dass der Rad- und Forstweg plötzlich endet. „Die Brücke dort ist baufällig.“ Allerdings betont er, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Baulastträger und damit zuständig ist. „Dort haben wir erfahren, dass mittelfristig eine Sanierung geplant ist. Das bedeutet in der Regel: in drei bis fünf Jahren.“

Deshalb habe die Stadt geprüft, ob eine Interimsbrücke gebaut werden könne. Diese könnten Radfahrer und Fußgänger dann nutzen. Allerdings habe die erste Untersuchung ergeben, dass diese Behelfsbrücke mindestens 60 000 Euro kosten würde. Da sie nicht dauerhaft stehen bleiben darf, wird diese Option nicht weiter verfolgt, es sei der Stadt zu teuer. Also müssen die Radfahrer weiter Umwege fahren, bis das Landesamt die Brücke saniert oder gar eine neue Querung baut. (SZ/awe)

zur Startseite