Bühlauer Hauptstraße soll für Fußgänger sicherer werden An der Ortsdurchfahrt muss eine Stützmauer erneuert werden. Die Gemeinde nutzt das, um ein weiteres Projekt anzuschieben.

Diese Stützmauer in Bühlau soll in diesem Jahr erneuert werden. Die Gemeinde nutzt diese Gelegenheit, um an der schwer überschaubaren Stelle einen Fußweg zu bauen. © Steffen Unger

Bühlau. Bauleute rücken in diesem Jahr zur Bühlauer Hauptstraße. An einem Grundstück nahe dem Ortseingang aus Richtung Großharthau neigt sich eine Stützmauer in Richtung Straße. Der Landkreis als Straßeneigentümer muss deshalb reagieren und eine neue Stützmauer errichten, sagte Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße (SPD). Gleichzeitig wird in diesem Bereich auf etwa 200 Meter Länge ein Fußweg gebaut. Damit haben Fußgänger künftig einen sicheren Weg zwischen dem in einer Kurve gelegenen Grundstück und einer nahen Bushaltestelle.

Zu den langfristigen Zielen der Gemeinde gehört der grundhafte Ausbau der Bühlauer Ortsdurchfahrt. Dann soll im gesamten Dorf ein Fußweg gebaut werden. Jens Krauße sieht Bedarf: „Die Bühlauer Hauptstraße ist stark frequentiert, auch von Durchfahrenden, die zwischen der B 6 und dem Stolpener Raum unterwegs sind.“ Möglich wird der Straßenausbau aber erst in einigen Jahren sein. Doch die Gemeinde will sich dafür stark machen, dass die Planungen schon bald beginnen. „Erfahrungsgemäß dauert das Planungs- und Genehmigungsverfahren mehrere Jahre“, sagte Jens Krauße. „Deshalb sollten wir diesen Prozess jetzt beginnen.“

Nach der Planung der Gemeinde soll die Bühlauer Hauptstraße Mitte des nächsten Jahrzehntes gebaut werden. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Seeligstädter Ortsdurchfahrt. Erst wenn der abgeschlossen ist, soll in Bühlau die Straße saniert werden. Zeitlich soll es dann möglichst nahtlos weiter gehen.

Die durch die Winterpause unterbrochenen Arbeiten in Seeligstadt werden nach derzeitigem Planungsstand am 1. März wieder aufgenommen. Sie sollen nach Auskunft des Landratsamtes bis Anfang Juni abgeschlossen werden. Fördergelder vorausgesetzt, soll der nächste Bauabschnitt zum Ausbau der Straße nach Arnsdorf in diesem Sommer beginnen. Voraussichtlich bis zum Jahr 2024 würde in Seeligstadt gebaut. Denn die Arbeiten dort sind sehr aufwendig, unter anderem weil mehrere Stützmauern errichtet werden müssen. (SZ/ir)

