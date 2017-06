Bühlau wird begehrtes Ladenviertel Um den Ullersdorfer Platz eröffneten gleich mehrere Restaurants und Läden. Warum läuft es hier besser als am Hirsch?

Die Küche ist nicht mehr nur Muttis Reich, sagt Kerstin Mütze mit einem Augenzwinkern. Das Zimmer entwickle sich weg vom Hausfrauen-Reich hin zum zentralen Treffpunkt der Familie. „Die besten Partys finden in der Küche statt“, sagt Mütze, die am Sonnabend an der Ecke Bautzner Landstraße/ Königsberger Straße in Bühlau ihr Küchenstudio Küche und Co. eröffnet. Warum gerade Bühlau? Sie glaubt an den Standort, hier öffnen gerade viele Läden, sagt sie.

Mit dem neuen Studio folgt Mütze einem Trend. Im Gegensatz zum Weißen Hirsch, wo die Ladenbesitzer ums Überleben kämpfen, eröffneten in Bühlau in den vergangenen Wochen gleich mehrere Restaurants und Geschäfte. Den Aufschwung bestätigt auch das Amt für Wirtschaftsförderung. In den letzten beiden Jahren haben dort insgesamt zehn neue Läden aufgemacht. Und die meisten halten sich: 2016 mussten laut Stadtverwaltung nur zwei Läden wieder schließen. Warum läuft in Bühlau, was am Weißen Hirsch nicht gut geht?

„In Bühlau sind in den vergangenen beiden Jahren viele Eigenheimsiedlungen mit kaufkräftigem Publikum entstanden“, beobachtet Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer. Der Ullersdorfer Platz sei ein „richtiges Stadtteilzentrum“. Im Gegensatz zum Hirsch sei die Parkplatzsituation nicht so angespannt und die Konkurrenz durch die Nähe zur Neustadt und Altstadt nicht so groß. Das gilt vor allem für die Restaurants. Um sich ein leckeres Abendessen zu gönnen, müssen die Bühlauer nicht mehr weit fahren.

Auf der Bautzner Landstraße lässt sich zum Feierabend nach Indien reisen. Zumindest kulinarisch. Der Inder Satya Prasad übernahm 2016 das Spezialitätenrestaurant „Goa Curry“. Als für das Restaurant, auch vorher schon ein indisches, ein neuer Betreiber gesucht wurde, sagte der aus Mumbai stammende Satya Prasad sofort zu. Vorher arbeitet er bereits in Warschau und Posen in indischen Restaurants. Die Auswahl auf seiner Speisekarte reicht von traditionellen Vorspeisen über vegetarische sowie Lamm-, Hähnchen- und Entengerichte. Von Montag bis Samstag bietet das Restaurant eine preiswertere Mittagskarte. Ab einem Bestellwert von 25 Euro können sich die Kunden über einen Lieferdienst in einem Umkreis von 20 Kilometern die indischen Spezialitäten bis nach Hause liefern lassen .

Wer nach dem scharfen indischen Essen eine Abkühlung braucht, läuft ein paar Hundert Meter weiter in Richtung Weißer Adler und landet direkt beim Straßenverkauf von Luigi. Dort gibt es täglich italienisches „Gelato“ direkt aus dem Fenster hinaus verkauft. An nicht ganz so heißen Tagen gibt es noch eine italienische Alternative in Bühlau. Vor zwei Wochen eröffnete auf der Bautzner Landstraße unweit des Ullersdorfer Platzes die Pizzeria Roma. Inhaber Giovanni Mehmet und seine Kollegen bieten alles, was man eben von einem Italiener erwartet. Pizza, Pasta und Antipasti. „Mein persönliches Highlight ist die selbst gemachte Bruschetta“, verrät er. Im Innenbereich hat die Pizzeria 40 Plätze, auf der Terrasse noch einmal genau so viele. Auch hier gibt es Mittagsangebote.

Nach dem Stück Pizza oder dem Teller Pasta können die Bühlauer künftig auch Sport in ihrem Viertel machen. Im August eröffnet Uwe Leipert sein Aikido-Studio im ehemaligen Kindermoden-Laden direkt am Ullersdorfer Platz. Aikido eignet sich für Kampfsport-Anfänger und Kinder, da die Bewegungen sanfter und ruhiger sind als bei Karate und Co, so der Inhaber. Im Kurssystem können künftig Interessierte einmal oder auf Wunsch mehrmals die Woche trainieren. Gleich in der Nähe hat Kristin Zeiner ihren Modeladen „Rock&Top“ eröffnet. Aus zwei einfachen Gründen: Lust auf etwas Neues in ihrem Berufsleben und neue Moden nach Dresden bringen. Die Lage in Bühlau sei durch den vielen Zuzug von Familien und die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmitteln ideal. Eigentlich ist die junge Frau gelernte Zahntechnikerin. Festgelegt auf bestimmte Marken hat sich die 25-Jährige nicht. „Alles, nur kein Einheitsbrei wie Zara oder H&M“.

