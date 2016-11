Büffeln für die Gala Der Vater des Hope-Projekts adelt die Dresdner und freut sich über einen lebensgroßen Kaffernbüffel für die Bühne.

Viola Klein, die Initiatorin der Hope-Gala, und Hope-Gründer Stefan Hippler hoffen auch bei der elften Auflage wieder auf zahlreiche Spenden. © Andreas Weihs

Durch das enge Treppenhaus passt der Kraftprotz schon mal nicht im Ganzen. Es hilft nichts, der 3,50 Meter lange Kaffernbüffel muss erst einmal seine Hörner hergeben, damit er ins Restaurant William im Schauspielhaus einziehen kann. Zum Glück sind sie nur mit Klettverschlüssen an seinem Kopf angebracht.

Entworfen hat den Büffel die Studentin Ruth Weissenburg von der Hochschule für Bildende Künste. Er besteht aus einer Art Bambus und Styropor und soll zur Hope-Gala an diesem Samstag die tierische Bühnendekoration bereichern. Ruths Kommilitonen Helene und Charlotte werden die Plastik mit Leben füllen. Der Testlauf am Mittwoch zeigt: Dieses Tier sieht geradezu furchteinflößend echt aus, als sei es gerade in Südafrika eingefangen worden.

Auch Stefan Hippler ist schwer beeindruckt. Der Pfarrer ist Gründer und Leiter des Projektes Hope Cape Town, für das die Dresdner Benefizgala Spenden sammelt. Das Geld kommt HIV-positiven und an AIDS erkrankten Kindern und ihren Familien in den Elendsvierteln von Kapstadt zugute. Über eine Million Euro haben die Dresdner im Laufe von zehn Jahren schon für das Projekt gespendet.

„Dresden ist für uns eine Lebensader“, sagt Pfarrer Hippler. „Dass wir heute bis zu 300 000 Menschen pro Jahr helfen können, daran haben die Gäste und Unterstützer der Gala einen enormen Anteil.“ Besonders am Herzen liegt ihm in diesem Jahr das Projekt „Hope for Babys“. „Als Hope vor 15 Jahren anfing zu arbeiten, wurde das HI-Virus von 33 Prozent der HIV-positiven Mütter an das Neugeborene weitergegeben“, sagt er. „Heute liegt die Zahl bei unter vier Prozent.“ Ziel sei es, die Übertragungsrate auf unter ein Prozent zu senken.

Keine Frage, zum Zurücklehnen ist es noch viel zu früh: Noch immer infizieren sich in Südafrika jede Woche 2 000 junge Frauen im Alter von 15 bis 24 mit HIV. Über 6,8 Millionen Menschen tragen das Virus.

