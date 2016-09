Büchertausch beim Erntedankfest Bei einer Börse können Leseratten kostenfrei an neues Futter kommen. Außerdem gibt es eine Lesung im Festzelt.

© dpa

Die Gemeindebibliothek Wachau beteiligt sich in diesem Jahr erstmals am traditionelle Erntedankfest. So wird es am Sonntag auf dem Festgelände den zweiten Literarischen Kaffeeempfang geben. Doris Tittel, Leiterin der Bücherei, wartet dann mit einem besonderen Service auf. Lesefans können bei einer Bücherbörse ihre Schmöcker gegen andere eintauschen. „Wer mag, kann zu diesem Anlass Literatur von daheim mitbringen und gegen ausrangierte Bücher aus dem Bestand der Bibliothek eintauschen“, erklärt die Wachauerin.

Zudem dürfen sich die Besucher auf eine Buchlesung im Festzelt freuen. Sie findet um 13 Uhr statt. Das Erntedankfest findet am 17. und 18. September statt. Es werden unter anderem der Kinderspielmannszug Radeberg und „Onkel Tom & Huck“ auftreten. Ein Lampionumzug, musikalischer Frühschoppen und ein Flohmarkt sind ebenfalls geplant. (SZ)

