Bücherregale füllen sich

Vier Wochen nach einem gemeinsamen Aufruf von Michael Diezel, Leiter der Stadtbibliothek Waldheim, und Katja Dierbeck, Inhaberin der Buchhandlung Dierbooks, haben sich sechs Buchpaten gemeldet. © André Braun

Die Bibliothek wird wieder mehr wahrgenommen. Das meint jedenfalls deren Leiter Michael Diezel. Vier Wochen nach einem gemeinsamen Aufruf der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Dierbooks haben sich sechs Buchpaten gemeldet. Sie helfen der Einrichtung, gut ausgestattet zu sein und trotzdem Geld zu sparen.

Denn, wer eine Buchpatenschaft übernehmen möchte, kauft bei Dierbooks ein Buch, liest es selbst – oder auch nicht – und schenkt es anschließend der Stadtbibliothek. Wenn der Spender damit einverstanden ist, wird er in dem Buch als solcher vermerkt. „Außerdem erhält er Ende des Jahres eine Einladung zu einer exklusiven Veranstaltung in die Bibliothek“, so Diezel. Die rund 50 Titel der Bücher, die in den Regalen der Bibliothek fehlen, finden Interessierte auf einer Liste. Die liegt sowohl in der Stadtbibliothek als auch im Buchladen aus.

Inhaberin Katja Dierbeck hat im hinteren Teil des Geschäfts ein extra Regal eingerichtet, in dem einige der Titel zu finden sind. Hat jemand Interesse an einem anderen Buch von der Liste, wird es bestellt.

Der Buchbestand der Bibliothek konnte in den vergangenen Tagen aber auch unabhängig von den Buchpaten erweitert werden. Der Aufruf hat einige Waldheimer dazu animiert, ihre eigenen Bücherregale nach nicht mehr benötigten Exemplaren zu durchforsten und in die Bibliothek zu bringen. „Die größte Spende hat uns zwei Regalreihen mit Belletristik für Erwachsene gefüllt“, freut sich Diezel.

Mit Beginn des Jahres 2017 gibt es außerdem einige Veränderungen in der Stadtbibliothek. Die meisten sind für die Nutzer positiv. So ist die Ausleihe von DVDs jetzt kostenlos. „Sie wird auch schon rege in Anspruch genommen“, so der Leiter. Wer die Jahresgebühr bezahlt hat, kann ab sofort auch kostenlos im Internet surfen.

Die Ausleihfrist von Gesellschaftsspielen, CDs und Kassetten hat sich von zwei auf vier Wochen erhöht, die für Zeitschriften von zwei auf eine Woche verringert. Dafür soll das Angebot an Zeitschriften bald erhöht werden.

Das Essen und Trinken in den Räumen ist ab sofort gestattet. Voraussetzung ist, dass die Medien durch die Speisen und Getränke nicht verschmutzt oder beschädigt werden. So kann ein Buch auch vor Ort in Ruhe durchgeblättert werden.

Eine Erhöhung gibt es bei den Gebühren. Pro Jahr zahlen Erwachsene jetzt zehn statt bisher sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Auszubildende, Studenten und ALG II-Empfänger erhöht sich der Preis von 1,50 auf drei Euro. Damit verlangt die Waldheimer Bibliothek aber immer noch weniger als die Einrichtungen in den Nachbarstädten Hartha und Leisnig.

