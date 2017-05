Bücherei wird endgültig aufgelöst Hohnsteins Bibliothek hatte zu wenige Leser. Deshalb wurde sie geschlossen. Die Bücher werden verkauft – ein Schnäppchen.

© dpa

Bis zum 31. August soll die ehemalige Stadtbibliothek von Hohnstein komplett aufgelöst werden. Dafür genehmigte das Jobcenter der Stadt eine zusätzliche Arbeitsgelegenheit. Die Stelle ist befristet. Der Mitarbeiter hat bereits begonnen, den Bestand der Bibliothek zu sichten und zu sortieren. Die Bücher werden auch entsprechend präsentiert. Die Stadtverwaltung will sie nicht in die Altpapapiersammlung geben. Interessierte können im Rathaus den Bestand sichten und gegen einen kleinen Obolus Bücher erwerben. Im Angebot sind unter anderem Belletristik vom frühen 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Sach- und Fachbücher über Geschichte, Kunst, Literatur, Tierhaltung, Gärten und Elektrotechnik und Informatik. Aber auch Kinder- und Jugendbücher sind vorhanden, ebenso wie Sachbücher für diese Altersgruppe. Bildbände über andere Regionen, Länder und Städte wie auch Reiseberichte sind ebenfalls noch vorrätig. Außerdem gibt es einen kleineren Bestand an Schallplatten, Musikkassetten und CDs, auch Hörspiele.

Im Hohnsteiner Rathaus würde man sich freuen, wenn die Literatur in die Hände von möglichst vielen Lesern kommen würde. Vorzugsweise dienstags und donnerstags, von 9 bis 12.30 Uhr, können Interessierte die Bücherschätze vor Ort begutachten und sie auch gegen ein kleines Entgelt mitnehmen. (SZ/aw)

Wer zu diesen Zeiten verhindert ist, kann auch einen Termin im Sekretariat vereinbaren unter Telefon 035975 8680.

zur Startseite