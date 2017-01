Bücherei wird aufgelöst Die Gemeinde hat Literatur abzugeben. Wünscht sich dafür aber Unterstützung für Kinder.

Krimis, Kinderbücher, Zeitgeschichte: In der Bücherei in Bielatal kann Literatur für immer mitgenommen werden. © SZ/Gunnar Klehm

Die Regalbretter biegen sich unter der Last Hunderter Bücher. Nicht nur schwere Wälzer stehen in der Bücherei in der Gemeindeverwaltung in Bielatal, Schulstraße 1, sondern auch bebilderte Kinderbücher, Reisereportagen und Krimis. Doch die Sammlung soll nun aufgelöst werden.

Wer will, kann sich in der Verwaltung melden und sich Bücher aussuchen und mitnehmen. „Uns widerstrebt es, Literatur einfach wegzuwerfen“, sagt Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU). Der Hort und einige Bürger hätten sich schon ein paar Exemplare geholt. Auch Urlauber sind fündig geworden. Im Gegenzug bittet der Bürgermeister, mit einer Spende ein Projekt für Kinder im Ort zu unterstützen. Gegenwärtig wird für eine neue Schaukel auf dem öffentlichen Spielplatz gesammelt. Ein Großteil des nötigen Geldes ist schon zusammen. Gebhard Moritz würde sich freuen, wenn sich Interessenten für alle Bücher finden würden. Ihm ist zwar klar, dass es nicht nur Bestseller sind, die in den Regalen stehen, aber interessant seien die Bücher allemal. „Das ist doch auch ein Teil unserer Geschichte, das darf doch nicht verloren gehen“, sagt der Bürgermeister. Wer mal in der Bücherei stöbern will, kann das zu den regulären Öffnungszeiten der Verwaltung tun.

zur Startseite