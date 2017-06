Bücherei erhält CD-Player für Blinde Damit lassen sich spezielle Datenträger für extralange Hörbücher nutzen. Fünf Geräte stehen zur Ausleihe bereit.

Stadtbibochefin Sabine Buchwald (l.) nimmt von Katja Köhn vom BSVS Daisy-Abspielgeräte entgegen. © Norbert Millauer

Die Stadtbibliothek Coswig weitet ihr Angebot für sehbehinderte Bürger aus. Seit Neuestem verfügt die Einrichtung auf der Karrasstraße auch über fünf spezielle Abspielgeräte, mit denen extralange CDs gehört werden können. Sie stehen zur kostenfreien Ausleihe bereit. Übergeben wurden sie jüngst durch das Landeshilfsmittelzentrum Dresden des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen (BSVS) e.V.

Finanziert wurden die Player durch das Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen 2017. Damit fördert das sächsische Sozialministerium Einrichtungen, Dienste und Angebote für Menschen mit Behinderungen. Die genaue Bezeichnung der neuen Technik lautet Daisy-Abspielgeräte. Daisy setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von „Digital Accessible Information System“ zusammen. Gemeint sind Hörbücher mit speziellen Standards, die Blindenbüchereien für die digitale Hörbuchgeneration entwickelt haben. Auf eine Daisy-CD passen Hörbücher von bis zu 40 Stunden Dauer. Das ist erheblich mehr als bei handelsüblichen Audio-CDs mit lediglich bis zu 80 Minuten Länge. Der Leser kann auf einer Daisy-CD wie in einem richtigen Buch blättern oder einfach von Kapitel zu Kapitel springen. Auch die Seiten- und sogar die Satzsuche ist möglich.

Zum Nutzen dieser besonderen Möglichkeiten wird entsprechend ein Daisy-Abspielgerät benötigt. Das ist wesentlich teurer als ein herkömmlicher CD-Player und deshalb nicht für jeden Betroffenen erschwinglich.

In der Stadtbibliothek Coswig können sich sehbehinderte Bürger bereits zahlreiche Spezial-Medien ausleihen. Das sind Bücher in Blindenschrift, taktile Bücher, Gesellschaftsspiele und eben auch 40 Daisy-Hörbücher. Zudem pflegt die Bibo eine Partnerschaft mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig, kurz DZB. Dank eines Projekts können aus den Beständen der DZB über 33 000 Daisy-Hörbücher in Coswig genutzt werden.

