Bücherbus macht in Kittlitz Station Schon seit 1993 ist die Fahrbibliothek unterwegs, um Bücher zu bringen.

Symbolfoto © Steffen Gerhardt

Die Fahrbibliothek des Landkreises macht am heutigen Dienstag an der Grundschule in Kittlitz Station. Das Büchermobil steht in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Schule. Nutzer können Bücher ausleihen und zurückbringen. In der Fahrbibliothek stehen etwa 9 600 Medien bereit, teilt der Landkreis mit. Schon seit 1993 ist die Fahrbibliothek unterwegs, um auch Einwohner in Orten mit Literatur und elektronischen Medien zu versorgen, wo es keine Bücherei gibt. 2013 wurde ein neuer, moderner Bus gekauft. Der Bus ist fünf Tage pro Woche unterwegs. Angefahren werden die 56 Ortschaften im Kreis. (SZ)

zur Startseite