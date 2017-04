Bücher zum kostenlosen Mitnehmen Zahnärzte, Händler und eine rührige Einwohnerin sorgen für ein neues Lesevergnügen nun auch in Burkau.

Dr. Uta Strewe zeigt einige der Bücher, die jetzt in Burkau neue Leser suchen. Bei den Zahnärzten, in der Genusswerkstatt sowie bei zwei Fleischern und einem Bäcker liegen Bücher zum kostenlosen Mitnehmen aus. Foto: privat © privat

Ausgelesen und dann? Oft landet ein Buch nach der Lektüre im Regal, wo es für Jahre unbeachtet steht, in einer Kiste auf dem Boden oder schlimmstenfalls in der blauen Altpapiertonne. Viel zu schade, sagten sich Literaturfreunde und geben Büchern seitdem eine zweite Chance. Sie kennzeichnen sie und legen sie an geeigneten Orten aus, damit sie gefunden und in aller Ruhe gelesen werden können. In Bischofswerda läuft die Aktion „Nimm mich, lies mich, leg mich wieder aus“ bereits seit einigen Jahren. Jetzt gibt es sie auch in Burkau.

Dr. Uta Strewe hat dafür in den vergangenen Wochen in ihrem Heimatort kräftig die Werbetrommel gerührt und Mitstreiter gesucht. Sie fand sie in drei Geschäften und einer Arztpraxis. Bei der Genusswerkstatt, Straße der Jugend 1A, der Bäckerei Fehrmann/Fleischerei Augst, Straße der Jugend 15, den Zahnärzten, Neuer Weg 12 und der Fleischerei Richter, Hauptstraße 72A kann jeder ab sofort kostenlos Bücher auslegen – und mitnehmen. Uta Strewe selbst verteilte rund 50 Exemplare – Romane, Krimis, Jugend- und Kinderbücher. Es sind Bücherspenden von Privatleuten. Zurückgeben kann man die Bücher an irgendeiner der vielen Ausleihstellen in Burkau, Bischofswerda und weiteren Orten. Die Adressen sind in jedem Buch aufgelistet.

Der Bischofswerdaer Verein „Aktiv für Kids“ initiierte die Aktion „Nimm mich, lies mich, leg mich wieder aus“. Uta Strewe ist davon begeistert. „Die Aktion schafft für alle einen einfachen und kostenfreien Zugang zu Literatur und zum Lesen. Vor allem in Gemeinden, in denen es keine Bücherei mehr gibt, ist das ein wichtiges Angebot“, sagt sie. Sie wünscht sich, dass das Beispiel auch in anderen Orten Schule macht.

Zahlreiche Förderer sitzen bereits mit im Boot. Der Verein „Aktiv für Kids“ listet auf seiner Internetseite 14 Geschäfte und Einrichtungen auf, wo Bücher ausliegen (können). In Bischofswerda gehören unter anderem dazu: das Schiebocker Stübel, die Geschäftsstelle der Wohnungswirtschaft und Bau GmbH, die Physiotherapie Fellenberg, die Sonnen-Apotheke und das SPD-Büro Kontor. Auch in Großharthau, Großröhrsdorf, Bretnig und Naundort gebt es Menschen, die die Aktion unterstützen. Ebenso in der Gemeinde Burkau. Die Liste von „Aktiv für Kids“ nennt auch den Lebensmittelladen Meinert in Uhyst. (SZ)

